Els regnes de Taifes de les restriccions; a l'Estat cada territori les aplica diferents

El mapa de les mesures i vacunació arreu de l'Estat a la sisena onada, la de l'«expansió explosiva» de la variant òmicron

Actualitzada 23/12/2021 a les 09:09

ANDALUSIA

ARAGÓ

ASTÚRIES

BALEARS

CANTÀBRIA

CASTELLA I LLEÓ

CASTELLA-LA MANXA

CATALUNYA

PAÍS VALENCIÀ

EXTREMADURA

GALÍCIA

LA RIOJA

COMUNITAT DE MADRID

MÚRCIA

NAVARRA

PAÍS BASC

CEUTA

MELILLA

Les comunitats autònomes continuen plantejant diferents escenaris de mesures o restriccions per a frenar l'«expansió explosiva» d'ómicron i evitar una situació de col·lapse. En aquest moment 17 territoris estan en risc molt alt de transmissió, i almenys 11 autonomies amb les seves UCI en l'indicador de risc molt alt.Espanya va registrar en l'últim dia més de 60.041 contagis, després de comptabilitzar gairebé 50.000 el dimarts, en un context d'un fort augment de la transmissió per coronavirus, la qual cosa ha portat al Govern a aprovar avui, per decret novament, l'ús obligatori de la màscara en exteriors.Continua avançant la vacunació amb dosi extra -addicionals i de reforç- entre els majors de 60 anys. Entre la població de més de 70 anys, la que major risc té per edat, més del 84% té la puntxada de record; sent Navarra, Astúries, Castella i Lleó les més avançades en la revacunació en aquest rang d'edat en superar taxes del 90%.A continuació, per comunitats autònomes, les dades de vacunació sobre població general, les dosis addicionals o de reforç als majors de 60 anys, la situació epidemiològica de cada territori i les restriccions o mesures que contemplen.-Vacunació: 80,6% de la població total amb doble dosi.-Dosi extra: 84% dels majors de 70 anys i 57% dels sexagenaris.-Incidència: Aquesta regió té una de les incidències més baixes d'Espanya amb 495 casos, però s'acosta al màxim indicador de risc per contagis (més de 500), amb una ocupació en UCI del 7,2 i de les més baixes en planta hospitalària (4,3%).-Restriccions: En l'hostaleria i la restauració cal aportar el certificat covid o una prova negativa per a accedir a l'interior dels establiments.-Vacunació: 79,7% dels seus ciutadans amb pauta completa.-Dosi extra: 86% dels majors de 70 anys i 64% dels sexagenaris.-Incidència: La seva transmissió ha sobrepassat els 1.100 casos per cada 100.000 habitants i la seva pressió hospitalària està en l'indicador de risc molt alt (de 15% al 25%) en situar-se per sobre del 19%.-Restriccions: S'exigeix el passaport covid en hostaleria per a celebracions de més de 10 persones, oci nocturn, salons de joc, visites en hospitals i centres socials especialitzats i en grans esdeveniments de més de cinc-cents assistents en tancat i mil en obert.-Vacunació: És la comunitat amb major taxa de vacunació (85,2% amb pauta completa).-Dosi extra: 91,3% dels majors de 70 anys i 77,9% en sexagenaris.-Incidència: Va ser el primer territori a arribar a la nova normalitat al setembre i des de llavors la seva situació epidemiològica ha anat empitjorant amb una incidència ara dels 818 casos. L'ocupació hospitalària està progressiu augment, fins al 6%, i les unitats intensives ja trepitgen el risc molt alt amb un 15,9% de pacients greus.-Restriccions: Tots els establiments d'hostaleria, discoteques, negocis d'oci nocturn, locals de joc i apostes i gimnasos d'Astúries han de comptar amb mesuradors de concentració de CO₂.-Vacunació: 73,4% de la seva població amb pauta completa.-Dosi extra: 82% dels majors de 70 amb la tercera puntxada i el 52,4% dels sexagenaris.-Incidència: Té una incidència per sobre dels 700 casos i registra unes unitats de crítics d'una mica més del 18%, és a dir en el semàfor vermell de risc.-Restriccions: Els treballadors no vacunats dels centres sanitaris han de sotmetre's a tres proves de detecció del coronavirus cada setmana.CANÀRIES:-Vacunació: 76,2% dels seus ciutadans amb doble dosi.-Dosi extra: El 77,7% dels majors de 70 anys la tenen i el 53% dels sexagenaris.-Incidència: Està en 751 casos i arrossega també l'ocupació en les UCI, que és a prop entrar en l'indicador de risc molt alt amb una mica més d'un 14%.-Restriccions: La Nit de Nadal i Nadal i només en l'àmbit privat i familiar es limiten les reunions a grups de 10 persones a les illes que es trobin en nivell 2 i 3.-Vacunació: 82,6% amb doble dosi finalitzada.-Dosi extra: 88% dels majors de 70 anys i 57,2% en el rang de 60 a 69.-Incidència: Va passar a risc molt alt aquesta setmana en sobrepassar els 500 casos i se situa actualment en els 606, una situació que ha disparat en les últimes setmanes l'ocupació en les unitats intensives per sobre del 19,4%.-Restriccions: No planteja més restriccions i pretén prioritzar en la vacunació de tercera dosi de reforç contra la covid perquè el seu Govern considera que aquesta estratègia ha demostrat una «eficàcia total» en la contenció de la gravetat dels indicadors pesi a l'increment dels casos i hospitalitzacions.-Vacunació: Quarta comunitat amb major taxa de població (83,1%) amb pauta completa.-Dosi extra: 91,2% dels majors de 70 anys i el 83% dels sexagenaris.-Incidència: Supera ja els 1.000 casos, la qual cosa ha començat a pressionar les seves unitats de crítics en l'última setmana, que se situen ara en risc molt alt amb un (20,9)%. Ha registrat en l'últim dia el seu màxim de contagis diaris de tota la pandèmia, 4.344 casos nous.-Restriccions: No imposarà restriccions addicionals, com reduir els aforaments o tancar l'oci nocturn, per a atallar la sisena onada de la covid, encara que sí que recomana limitar les reunions familiars i socials aquest nadal.-Vacunació: 77,2% amb pauta completa-Dosi extra: 88,2% dels majors de 70 anys, així com el 67,9% dels sexagenaris.-Incidència: Té la incidència més baixa d'Espanya (374 casos) amb una ocupació de pacients greus per coronavirus del 12,4%, és a dir en l'indicador groc (risc alt).-Restriccions: El seu Govern estima que, de moment, no són necessàries més mesures encara que manté la porta oberta a prendre-les i demana per a això un marc jurídic més clar. La Comissió de Salut Pública castellà-manxega es reunirà per a i estudiarà opcions per a respondre a una emergència o canvi de tendència que agreugi la pandèmia.-Vacunació: 76,6% de la seva població amb doble dosi.-Dosi extra: el 81% dels majors de 70 anys i el 63% dels sexagenaris.-Incidència: Té la segona taxa d'ocupació en UCI més alta d'Espanya (30,4%), així com una de les majors de pacients en planta (8%), encara que la seva incidència (756) està molt per sota de comunitats com Navarra, País Basc o Aragó, que depassen els 1.000 casos. El nombre de contagis es multiplica cada dia.-Restriccions: A l'espera de l'autorització judicial per a altres mesures com el toc de queda, des d'aquesta mitjanit es tanca l'oci nocturn i es recuperen limitacions d'aforament, d'entre el 50% i el 70%, en restauració, cinemes, teatres i altres activitats culturals, a més de gimnasos i competicions esportives.-Vacunació: El 80,1% dels seus ciutadans amb doble dosi.-Dosi extra: 86,7% dels majors de 70 anys i el 56% dels sexagenaris.-Incidència: En aquesta comunitat l'ocupació en les unitats intensives ha anat augmentant vertiginosament en els últims dies, fins a arribar al 21,2%, amb una incidència de 724 casos. Segons un informe Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental, les dades han portat a la comunitat a situar-se en fase de transmissió comunitària sostinguda i generalitzada «de difícil control», amb una alta pressió sobre el sistema sanitari.-Restriccions: S'exigeix el passaport covid en tota l'hostaleria i la restauració, i en gimnasos, cinemes, circs, instal·lacions esportives i seus en els quals es consumeixi beguda o menjar, amb independència del seu aforament.-Vacunació: Tercera comunitat a Espanya amb major taxa de població vacunada (83,6%).Dosi extra: La tenen el 86,5% dels majors de 70 anys i el 75,5% en la franja de 60 a 69.-Incidència: Va entrar en risc molt alt per contagis aquesta setmana en sobrepassar els 500 casos (ara 640) però té l'ocupació en les unitats de vigilància intensiva més baixa d'Espanya, en el 2%, és a dir per sota del risc i en situació de relativa normalitat.-Restriccions: No es permeten les visites als pacients hospitalitzats ni les visites dels menors, i és obligatori l'ús de la màscara i la higiene de mans abans i després d'accedir a qualsevol àrea d'hospitalització, sala o consulta.-Vacunació: El segon territori amb major percentatge de vacunats, el 85,2%.-Dosi extra: El 92,3% dels majors de 70 anys amb dosis de reforç, igual que el 91,8% dels sexagenaris.-Incidència: Es troba en 627 casos i registra la segona taxa més baixa d'Espanya en ocupació en UCI (5,7%), encara que ja es troba en el llindar que avisa sobre risc.-Restriccions: A part d'exigir el certificat covid en l'oci i l'hostaleria, manté en vuit el límit de persones en taula i la prohibició de celebrar còctels i actes de recepció amb aperitiu i públic dempeus en l'hostaleria.-Vacunació: 80,6% ha completat la doble dosi.-Dosi extra: El 83,2% dels majors de 70 anys té la dosi extra i el 76,7% dels sexagenaris.-Incidència: Els contagis en aquesta comunitat han repuntat fortament en els últims dies, la qual cosa eleva la seva incidència a 1.341 casos i pressiona les seves UCI per sobre del 18,8%, en risc molt alt.-Restriccions: La Rioja ha vist autoritzada ja per la Justícia la seva proposta d'exigir el certificat covid per a accedir a hospitals, centres de serveis socials, oci nocturn i restaurants amb aforament de més de 50 comensals fins al pròxim 22 de gener.-Vacunació: 78,2% amb la pauta completa.-Dosi extra: el 79,2% dels majors de 70 anys i el 53,1% en el tram de 60 a 69.-Incidència: Durant l'últim dia la incidència ha escalat en més de 200 punts (529 des del divendres) fins als 1.011 casos, mentre els contagis diaris s'han quadruplicat en una setmana fins a superar els 11.000. No obstant això la progressió de l'ocupació en UCI avança de manera lenta i se situa en el 14,6% i en el 5,7% en planta.-Restriccions: Madrid no contempla més restriccions ni considera necessàries altres mesures com el passaport covid.-Vacunació: La doble dosi la tenen el 78,2% de la seva població.-Dosi extra: 83% dels majors de 70 anys té la burxada de record, així com el 62% dels seus sexagenaris.-Incidència: El repunt de casos ha empès la incidència fins als 900 casos i l'ocupació de pacients crítics està per sobre del 13%, és a dir en el semàfor groc (de 10% al 15%) amb risc alt.-Restriccions: El Govern murcià manté la reducció de l'aforament de l'oci nocturn al 30% i l'exigència del certificat covid en aquests locals.-Vacunació: 79,6% de població amb pauta completa.-Dosi extra: 92% dels seus majors de 70 anys han estat punxats amb reforços, igual que al 82% dels sexagenaris.-Incidència: Va ser de les primeres a entrar en risc molt alt per contagis fa setmanes i és la que pitjor situació de contagis té (incidència per sobre dels 1.500 casos), registrant pics màxims des de l'inici de la pandèmia de més de 900 positius diaris. Les UCI estan en risc molt alt, en el 21%, encara que aquest indicador fluctua entre dècimes de pujades i baixades, per la qual cosa la situació es manté.-Mesures: S'exigeix el passaport covid per a accedir a restaurants de més de 60 comensals, discoteques, sales de festa i esdeveniments multitudinaris en interiors en els quals es menja o beu. A més, es recomana disminuir fins a un màxim de deu el nombre de persones en les celebracions, tant en els domicilis com en l'hostaleria, i intentar fer aquestes reunions en l'exterior.-Vacunació: Sisena comunitat a Espanya amb major percentatge de població amb doble dosi (80,9%).-Dosi extra: 86,3% dels majors de 70 anys i el 68,9% dels sexagenaris.-Incidència: Té la segona pitjor a Espanya, amb 1.273 casos, després de Navarra, per la qual cosa se situa com el segon territori amb la pitjor evolució de contagis (nou rècord de gairebé 3.600 nous positius en l'últim dia). La seva pressió en les unitats de vigilància intensiva es troba en el 20,9%, mentre que en planta està per sobre del 8%, una de les més altes del país.-Restriccions: És obligatori el passaport covid per a accedir a bars, restaurants, locals d'oci, hospitals, residències, gimnasos, poliesportius i espectacles culturals, entre altres establiments.-Vacunació: 72% amb la pauta completa.-Dosi extra: 78% dels majors de 70 anys amb la burxada de record i el 69% dels sexagenaris.-Incidència: Avança cap als 1.000 casos per cada 100.000 habitants, amb una pressió hospitalària de 3%.-Vacunació: És el territori amb la taxa més baixa de vacunació (66,8%).-Dosi extra: 70% de majors de 70 amb la burxada de reforç, taxa que es redueix al 59% dels sexagenaris.-Incidència: Avança la incidència en les últimes setmanes fins als 757 casos, la qual cosa ha derivat en què la pressió en planta als hospitals s'elevi gairebé al 8,2% (entre les més altes) i registra la major pressió en les unitats intensives, per sobre del 29%.