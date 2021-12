El govern espanyol aprova el retorn de l'ús de mascaretes

Excepcions a l'exterior

«Si calen més diners, n'hi haurà»

Tant Darias com Rodríguez han passat de puntetes sobre les crítiques de bona part dels territoris i també a les diferències estratègiques dels governs autonòmics. Segons la ministra de Sanitat, «la realitat de cada comunitat autònoma és diferent i, per tant, s'entén que es puguin adoptar mesures» diferents.La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha insistit en la petició de «precaució, serenitat» i «responsabilitat» dels ciutadans, i ha reiterat el suport a les comunitats autònomes en les seves decisions sobre la resta de mesures a aplicar segons la realitat de cada territori. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat que el seu executiu accelera la vacunació i aprova el retorn de les mascaretes a l'exterior perquè «sembla fonamental»Darias ha recalcat les excepcions que ja va apuntar aquest dimecres el president del govern espanyol i que consten al decret. Caldrà portar mascareta sempre a l'exterior amb només dues excepcions: la pràctica d'esport o l'estada a espais naturals com camps o platges sempre que es pugui mantenir la distància social d'1,5 metres amb persones no convivents.La ministra també ha explicat que el decret manté el règim sancionador que funcionava fins ara i que estableix que no portar la mascareta als llocs on és obligatori suposa una falta lleu multada amb 100 euros.La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha incidit en una de les qüestions que preocupen a les comunitats: el fons covid. Rodríguez ha recordat que els pressupostos de l'Estat per al 2022 ja estableixen un fons de 7.000 milions d'euros a repartir entre els governs autonòmics perquè afrontin les conseqüències de la pandèmia.En tot cas, segons la ministra, si s'esgoten aquests recursos n'hi haurà més. «El govern d'Espanya no escatimarà en els recursos que siguin necessaris per combatre el virus», ha dit la portaveu, perquè «el 2022 hi ha un fons de fins a 7.000 d'euros per reforçar el que considerin necessari», però «si fossin necessaris més recursos ho farem sense cap mena de dubte». «Combatrem el virus amb totes les nostres forces, i la qüestió econòmica mai serà un problema per al govern», ha sentenciat.