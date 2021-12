Antonio Resines, ingressat a l'UCI amb pneumònia bilateral a causa de la covid

L'actor, que estava a punt de rebre la tercera dosi de la vacuna, no requereix ventilació mecànica invasiva

Actualitzada 23/12/2021 a les 19:38

L'actor Antonio Resines, de 67 anys, està ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Gregorio Marañón de Madrid, on roman estable i conscient, per insuficiència respiratòria aguda deguda a una pneumònia bilateral amb pronòstic greu provocada per la covid-19, segons un comunicat mèdic.El comunicat del centre hospitalari indica que la seva situació clínica és estable i que «es troba conscient, sense requerir ventilació mecànica invasiva i rebent tractaments i oxigenoteràpia a alt flux».La família de Resines va agrair en declaracions a Efe l'interès i l'afecte, però prega «tranquil·litat i serenitat» i assegura que donarà notícies davant qualsevol novetat.En un comunicat posterior, han volgut matisar que l'actor «havia rebut només les dues primeres dosis de la vacuna i es trobava a uns dies de la cita per a la tercera quan va donar positiu en covid, la qual cosa li va impedir rebre la dosi de reforç».«Antonio Resines ha estat i continua sent un FERRI DEFENSOR de la vacunació per a tothom», agrega la família, que demana que s'eviti publicar «qualsevol informació que no estigui contrastada».El popular artista, guanyador d'un Goya al Millor Actor el 1998, va néixer a Torrelavega (Cantàbria), el 7 d'agost de 1954.Entre els seus actuals projectes, Resines és un dels actors del tercer lliurament de «Padre no hay más que uno», de Santiago Segura, a la qual s'havia incorporat en el paper d'avi i que va començar a rodar-se a Madrid el passat dia 16.A més està gravant la sèrie «Sentimos las molestias», amb Miguel Rellán.