Mútua Terrassa estudia un fàrmac per a què els contactes estrets d'un positiu de covid puguin prevenir la infecció

Actualitzada 22/12/2021 a les 15:20

L'Hospital Universitari Mútua Terrassa (HUMT) participa en un estudi clínic que investiga la seguretat i eficàcia d'un fàrmac per prevenir la covid-19 en aquelles persones que conviuen amb algú diagnosticat recentment. Per avançar en la recerca, el centre recluta voluntaris. Els participants han de ser majors de 18 anys, no haver passat la covid, i conviure amb una persona diagnosticada durant els darrers quatre dies i que tingui símptomes. Els voluntaris no poden tenir cap símptoma ni poden rebre la vacuna contra el coronavirus durant els 38 dies que dura la seva participació a l'estudi. A l'assaig clínic participen 350 centres d'arreu del món.