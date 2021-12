Les vendes de la rifa de Nadal pugen un 12,28% a Catalunya, amb una despesa per habitant de 49,11 euros

La facturació total a l'Estat ha estat de 3.028 MEUR, un 17% més que l'any passat

Actualitzada 22/12/2021 a les 09:25

Les vendes de la rifa de Nadal han pujat un 12,28% a Catalunya respecte a l'any passat, amb una despesa de 382.111.220 euros, xifra que representa 49,11 euros per habitant. L'any passat la venda va ser de 340.355.940 euros, xifra que representava 44,34 euros per habitant. La facturació total de Loteries i Apostes de l'Estat per a aquest sorteig ha estat de 3.028.564.380 euros, un 17,27% més que el 2020. A l'Estat, la despesa ha estat de 63,83 euros. A Barcelona s'han venut 269.632.340 euros, un 9,58% més i 46,95 euros per habitant; a Girona 29.795.920 euros, un 19,58% mes i 38,11 euros per habitant; a Lleida 45.326.440 euros, un 15,73% més i 103,36 euros per habitant; i a Tarragona 37.356.520, un 23,79% i 45,79 euros per habitant.