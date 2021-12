La mascareta tornarà a ser obligatòria en exteriors

Accelera la vacunació

Metges jubilats

9 mesos de validesa per a les vacunes

Els contactes vacunats no han de fer quarantena

Sánchez ha presentat aquestes mesures a la Conferència de Presidents que té lloc des de dos quarts de cinc de la tarda per respondre a l'expansió del virus coincidint amb l'arribada de les vacances de Nadal. El president espanyol també ha anunciat el reforçament dels dispositius amb equips de vacunació de les Forces Armades i posar a disposició de les comunitats els hospitals de la Xarxa Sanitària Militar.A més, l'executiu espanyol intensifica el procés de vacunació i estableix com a objectius tenir el 80% de la població d'entre 60 i 69 anys vacunada amb la tercera dosi abans que acabi l'any. També el 80% de les persones d'entre 50 i 59 anys per la setmana del 24 de gener, el 80% dels d'entre 40 i 49 anys per la primera setmana de març, el 70% de nens amb la primera dosi pediàtrica a la setmana del 7 de febrer i el 70% amb la segona dosi pediàtrica per la setmana del 19 d'abril.El president espanyol també ha anunciat la contractació de personal sanitari jubilat i prejubilat i l'habilitació per a la contractació de professionals amb títol d'especialista obtingut a estats no membres de la UE.El president també ha avançat que en la línia del que ha aprovat la Comissió Europea, a partir de l'1 de febrer del 2022, dins del certificat verd digital, el període de validesa de la vacunació serà de nou mesos des de la data de l'administració de l'última dosi.A més, tal com reclamava la Comunitat de Madrid –i contràriament al que va establir inicialment la Generalitat de Catalunya- les persones que han tingut contacte directe amb una persona contagiada no hauran de fer quarantena si estan vacunades amb la pauta completa.