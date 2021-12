La grossa de Nadal, el 86148, ven 130 sèries a Madrid, 40 a las Palmas de Gran Canaria i una a Santoña i Ayamonte

El primer premi s'ha cantat a les 12.12 hores i ha repartit 400.000 euros per dècim

Actualitzada 22/12/2021 a les 12:27

La grossa de Nadal, el 86148, ha repartit 130 sèries a Madrid, 40 a Las Palmas de Gran Canaria, una a Santoña (Cantabria) i una a Ayamonte (Huelva). A Madrid, s'han venut 129 sèries a l'administració 458, situada a l'estació d'Atocha, i una més a la 267, al número 143 del carrer Toledo. També s'han repartit 40 sèries a l'administració 54 de las Palmas de Gran Canaria, ubicada al centre comercial El Mirador. Per últim, han venut una sèrie l'administració 1 de Santoña, al carrer número 5 del carrer Cervantes; i la número 2 d'Ayamonte, al número 1 del carrer Angustias. Està dotat amb 4 milions la sèrie, 20.000 euros per euro jugat i 400.000 per dècim. El 86148 s'ha cantat a les 12.12 hores.