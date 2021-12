L'OMS alerta als països rics que ˜les dosis de reforç generalitzades possiblement allargaran la pandèmia»

Actualitzada 22/12/2021 a les 17:57

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, ha avisat que les dosis de reforç contra la covid-19 «generalitzades possiblement allargaran la pandèmia». «Més que acabar amb ella, és possible que l'allarguin perquè es desvien dosis a països que ja tenen un nivell de vacunació molt alt i, per tant, donen al virus més oportunitats d'expandir-se i mutar», ha apuntat Tedros Adhanom. En un informe publicat aquest dimecres, l'OMS critica que els països rics estiguin administrant dosis de reforç a joves i adults sans mentre els pobres tenen nivells d'immunització baixos. «A nivell global, el 20% de les dosis que s'utilitzen diàriament són per a vacunes de reforç o addicionals», lamenta l'OMS.