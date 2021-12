Israel aposta per la quarta dosi per a fer front a la variant òmicron

Els experts tenen diferents opinions sobre l'efectivitat d'aquesta decisió del Govern

Actualitzada 22/12/2021 a les 20:39

Una aposta del Govern

L'anunci del primer ministre israelià, Naftali Benet, que Israel començaria a administrar la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus converteix al seu país en el primer del món a apel·lar a aquesta estratègia per a detenir l'avanç de la variant òmicron, alguna cosa que alguns experts veuen com una aposta.Després d'una velocíssima campanya d'inoculació amb la primera i segona dosi i ésser el primer país del món a administrar la dosi de reforç de Pfizer, Israel s'encamina a convertir-se també en el primer a aplicar massivament una quarta dosi de la vacuna produïda per la farmacèutica estatunidenca.«És una meravellosa notícia que ens ajudarà a superar aquesta onada de la variant òmicron que està assotant el món sencer», va assenyalar dimarts Benet després de l'anunci, i va emfatitzar que «Israel continua estant a l'avantguarda de l'esforç mundial per a fer front a la pandèmia».Si bé encara resta l'aprovació final del director general del Ministeri de Sanitat, la recomanació del comitè d'experts que assessora al Govern en la resposta a la pandèmia va ser començar administrant la segona dosi de reforç a majors de 60 anys i a treballadors de la salut, sempre que hagin passat quatre mesos des de la tercera dosi.A més, van aconsellar reduir el període entre la segona i la tercera dosi de cinc a tres mesos, per a augmentar els nivells d'immunització.Aquesta decisió arriba després de registrar-se dimarts més de 1.300 nous contagis, la xifra més alta des de mitjan octubre, i una duplicació en la quantitat de casos de la variant òmicron, que aconsegueixen ja els 340. D'altra banda, aquesta es produeix també després de l'anunci de la primera mort producte del nou cep, que no obstant això va ser després rectificat per Sanitat, que va indicar que es va tractar d'un cas de la variant delta.«És una decisió molt difícil», va explicar a Efe Nadav Davidovitch, director de l'Escola de Salut Pública de la Universitat Ben Gurión i membre del comitè assessor que va recomanar la quarta dosi.Si bé va apuntar que ja s'han detectat signes d'una disminució en la immunitat proveïda per la tercera dosi de la vacuna, aquest epidemiòleg va reconèixer que encara no es coneix del tot la seva efectivitat contra el nou cep, que, va anticipar, generarà una «enorme onada d'infeccions».Altres experts insisteixen que la inoculació amb la quarta dosi és prematura, degut tant a la falta d'informació sobre la seva efectivitat contra el nou cep com a la baixa quantitat de casos greus i morts registrats fins al moment en el món producte de la propagació d'aquesta variant.«Crec que això és un intent del Govern per a evitar un nou tancament general», va opinar en diàleg amb Efe Cyrille Cohen, director del laboratori d'immunoteràpia de la Universitat Bar Ilán i que, si bé també assessora a les autoritats en la lluita amb la pandèmia, no va formar part de l'equip que va recomanar la quarta dosi.«El problema és que encara no sabem si és efectiva contra l'òmicron, per això estic una mica sorprès", va agregar.