El sindicat alerta que les visites de seguiment a col·legiades per problemes de salut mental i addiccions han augmentat un 56% el 2020 i lamenta que «en lloc de buscar alternatives a la denegació de vacances per la sisena onada, s'agafa la via fàcil».També lamenta que el protocol de Salut no prevegi aïllament per als professionals sanitaris vacunats que hagin estat contacte estret, com sí que ho fa per a la resta de persones a partir d'aquest dijous. Amb tot, la Comissió de Salut va acordar aquest dimarts que no sigui necessària la quarantena entre els vacunats si bé marca que han de reduir l'activitat a l'essencial.