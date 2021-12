El 34345, el penúltim cinquè premi de la rifa de Nadal, ha repartit 130 sèries a Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) i 20 més a Huéscar (Almeria). També s'ha venut una sèrie per administració a Vegadeo (Astúries), Berriz i Bilbao (Biscaia), Burgos, Potes (Cantabria), Oropesa del Mar (Castelló), Madrid –en dues administracions diferents-, Pozuelo de Alarcón, Málaga, Toledo i Valladolid. El premi està dotat amb 60.000 euros per sèrie i 6.000 euros per dècim. S'ha cantat a les 12.45.