Aragonès titlla les propostes de Sánchez de «clarament insuficients» i en demana de «més valentes i a tot l'Estat»

El president de la Generalitat exigeix restriccions a altres comunitats i «seguir l'exemple» d'altres països europeus

Actualitzada 22/12/2021 a les 20:06

El president del Govern, Pere Aragonès, ha traslladat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que les mesures que ha exposat en el marc de la Conferència de Presidents són «clarament insuficients». Així, Aragonès li ha reclamat «mesures més valentes, coordinades i a tot l'Estat, amb els matisos convenients per adaptar-se a la realitat epidemiològica de cada territori». El president de la Generalitat ha reclamat l'extensió del fons covid per al 2022 per reforçar el sistema sanitari i crear ajudes econòmiques per als sectors afectats. Aragonès, «sorprès» per les «poques mesures» anunciades per Sánchez, ha demanat que s'apliquin restriccions a altres comunitats autònomes i ha instat a seguir l'exemple d'altres països europeus.