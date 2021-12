Vols saber la probabilitat de coincidir amb un positiu aquestes festes?

Un catedràtic de la UPV ha compartit una fulla de càlcul que permet esbrinar-ho

Conèixer la probabilitat de coincidir directament o indirectament amb una persona que vagi a donar positiu en covid-19 en els pròxims 14 dies després d'assistir a diverses trobades socials és possible gràcies a un senzill model matemàtic.Desenvolupat per Samuel Morillas, catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV), en col·laboració amb el professor de l'IES Al-Andalus d'Almuñécar (Granada) Antonio Fernández-Baillo, el model posa números als riscos que comporta assistir a diversos esdeveniments.«La idea és posar en números el que tots sabem, que cal evitar les reunions socials i estar molta estona amb gent sense mascareta», indica Morillas, que afegeix que a mesura que augmenta el nombre d'actes i la xifra d'assistents «s'incrementa el risc d'haver estat en contacte amb una persona que vagi a ser positiu en covid».El full de càlcul pot descarregar-se en aquesta direcció de la UPV: AQUÍ Seguint el model matemàtic desenvolupat, una persona pot conèixer el risc que està assumint quan planifica la seva assistència a una sèrie de trobades socials, un màxim de vuit.«Les persones han de ser conscients dels riscos que assumeixen en assistir a trobades en reunions socials i on no es porta la mascareta ni hi ha distància de seguretat», indica el matemàtic.Posa com a exemple que una persona que acudeix a tres esdeveniments socials diferents, en els quals ha estat amb 8, 9 i 10 persones, respectivament, la probabilitat que hagi tingut contacte amb algun positiu en covid-19 és del 15 per cent.«Després de tres sopars, gairebé amb tota probabilitat el 99 per cent ha coincidit amb algú que ho ha fet, al seu torn, amb una persona que serà positiu en covid i aquest últim també ho ha fet, en cadena», indica.En el cas d'acudir a una única reunió en la qual hi ha trenta persones, la probabilitat puja fins al 17 per cent.Segons Morillas, «la probabilitat basi per a calcular tot això és la incidència acumulada de covid-19 que nosaltres prediem que hi haurà en els pròxims 14 dies en el context que sigui».«Aquest model pretén il·lustrar numèricament com augmenten les possibilitats de coincidir directament o indirectament amb una persona que sigui positiu en covid-19», indica.El catedràtic afegeix que està pensat per a conscienciar sobre la necessitat de limitar en quantitat d'esdeveniments i d'assistents les activitats socials en les quals participarem en els pròxims dies.Encara que el model es pot utilitzar per a qualsevol mena d'esdeveniments, està pensat per a aquells celebrats en llocs tancats i durant els quals els assistents no portin posada la màscara durant un període prolongat de temps, casos en els quals el risc de contagi per covid és alt.Els seus creadors indiquen que en cap cas el model pretén predir probabilitats de contagi, sinó simplement reflectir com augmenten les possibilitats del mateix a mesura que augmenten el nombre d'esdeveniments i/o els assistents a aquests.A més, el model fa una previsió de la incidència futura de positius per covid-19 i per a això el factor que utilitza és la incidència en els 14 dies previs, de manera que assumeix que el ràtio de creixement es manté constant, encara que en la pràctica depèn de nombrosos factors.Es calcula la possibilitat que existeixi un contacte indirecte amb un futur positiu en covid, és a dir, que es coincideixi amb algú que al seu torn ha coincidit directament o indirectament amb un futur positiu.«Amb el terme indirectament -indica- es fa referència a aquesta potencial cadena de coincidències que podria ser una cadena de contagis».Encara que per a calcular això de manera precisa s'hauria de saber els esdeveniments previs als quals assisteix cadascuna de les persones, la qual cosa implica una quantitat de dades difícil de manejar, se suposa que tots els assistents van al mateix nombre d'esdeveniments i amb el mateix nombre d'assistents.Cal tenir en compte que aquestes probabilitats de contacte «no reflecteixen en absolut probabilitats de contagi, perquè això depèn de molts més factors que no són considerats en aquest model».Aquests resultats només pretenen il·lustrar com augmenten les possibilitats de contagi a mesura que augmenten el nombre d'esdeveniments i/o d'assistents a aquests.