Mascaretes, vacunes i precaució: guia per evitar contagis per Nadal

Actualitzada 21/12/2021 a les 19:29

Les mascaretes, les vacunes i el sentit comú seran els millors aliats per a evitar contagis en el nostre segon Nadal amb el coronavirus, amenaçat per una sisena ona en alça i l'augment dels contagis per la variant òmicron.Aquestes festes, que arriben amb menys restriccions, també seran molt diferents per la major immunització col·lectiva: la Nit de Nadal de l'any passat cap espanyol havia estat vacunat contra la covid-19 -la campanya d'immunització va arrencar el 27 de desembre-.Ara, gairebé el 80% de la població espanyola està vacunada amb la pauta completa (dues dosis) i més d'un 22% ha rebut una dosi de reforç, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel Ministeri de Sanitat.Quan encara no han començat les festes, les restriccions sobre les trobades nadalenques i l'oci nocturn són molt més laxes a nivell nacional que el 2020.No obstant això, l'avanç de la variant òmicron i l'explosió de casos de les últimes setmanes susciten la necessitat de prendre mesures de protecció personal per a evitar contagis en els menjars i sopars nadalencs entre familiars i amics.Com passa des que va esclatar la pandèmia, la ventilació i l'ús de les màscares són els millors aliats per a minimitzar el risc de contagi en les trobades socials sempre que ens trobem entre gent vacunada, apunta a EFE Fernando Rodríguez Artalejo, membre del Comitè de Covid-19 del Col·legi Oficial de Metges de Madrid.«Menjar sense mascareta i, quan deixem de menjar, posar-se la mascareta. Si el sopar pot durar 2 hores en comptes de 4 hores, millor. I també ventilar», enumera Rodríguez, qui creu que enguany podrem fer-ho «tot amb molta més tranquil·litat» que l'any passat, però encara prenent «més precaucions que en una situació de total normalitat».Una altra qüestió és si realitzar-se un test d'antígens, de venda lliure en farmàcies, en les hores prèvies a una reunió és una mesura efectiva i suficient.El resultat d'aquestes proves d'autodiagnòstic planteja dubtes per ser «menys sensibles que una PCR», com determina el Ministeri de Sanitat, per la qual cosa pot donar lloc a falsos negatius.Recentment, 68 sanitaris de l'Hospital Regional Universitari de Màlaga van donar positiu després d'un brot de coronavirus detectat entre el seu personal després de suposadament celebrar un menjar de Nadal. Tots s'havien sotmès a un test d'antígens prèviament.Rodríguez veu prudent el seu ús en cas que en les reunions que celebrem hi hagi persones majors o vulnerables.«Quan? Doncs o una mica abans o, millor, 48 o 24 hores abans si després ens cuidarem molt fins als sopars», apunta.«Una cosa és un sopar familiar i una altra qüestió és, ara que hi ha un nivell de transmissió alt, acudir a espais tancats i actes dempeus sense mascareta», avisa aquest epidemiòleg. «Jo crec que aquestes reunions cal pensar-se-les molt», sentència.Restaurants, oci nocturn i discoteques, explica, reuneixen les condicions perfectes per a la propagació del coronavirus. «Hi ha molta gent movent-se, es parla molt alt sense mascareta i són el millor exemple d'on pot haver-hi contagis, perquè al final s'acaben relaxant les mesures principals, que són les mascaretes», manifesta. Per això, recomana evitar-los, «si es pot».L'arribada de la variant òmicron, més transmissible que les anteriors, és una altra de les raons per a ser previnguts.La velocitat de la campanya de vacunació als menors d'entre 5 i 11 anys, de la tercera dosi i el reforç de les mesures no farmacològiques seran clau per a frenar «l'onada que ara comença, que encara és delta» i «alentir» l'avanç d'òmicron, apuntala Rodríguez.Malgrat que l'escenari que s'albira sembla menys prometedor que el de fa uns mesos, quan la incidència estava per sota de 50 casos per cada 100.000 habitants, aquest sanitari fa una crida a l'optimisme. «Aquest Nadal serà millor que el passat. La regla general és que un pot tenir unes vacances en família sempre que es prenguin unes certes precaucions», augura.De no ser per les vacunes, amb la transmissió i la incidència actual, «no hi hauria recursos assistencials» i probablement «hauríem d'estar confinats», subratlla. «El que se'ns demana és mantenir una mica més la disciplina fins que s'hagi controlat l'onada i òmicron s'hagi alentit», precisa. I aventura que, si la campanya de vacunació es duu a terme a tot el món, l'any que ve es podran celebrar un Nadal com els d'abans de la pandèmia.