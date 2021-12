Aquesta variant ja és dominant a Dinamarca, Portugal i el Regne Unit

El director regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Henri Kluge, ha demanat als governs i autoritats que es preparin per a un «augment significatiu» dels casos al continent per la variant òmicron. «Veiem com s'aproxima una tempesta», ha dit Kluge en referència a l'òmicron, que ha assenyalat que ja és dominant a alguns països europeus com Dinamarca, Portugal o el Regne Unit i on està generant «ràtios de transmissió mai vistos». «Aquesta variant pot escapar a immunitats prèvies i, per tant, pot infectar els que ja ho han estat en el passat, als no vacunats o als que s'han vacunat fa mesos», apunta el director per a Europa de l'OMS.