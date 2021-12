Intervingudes 400.000 llaminadures caducades en establiments xinesos de Madrid

S'han arrestat 22 persones i altres vuit han estat investigades per delictes contra el medi ambient, la propietat industrial, salut pública i per intrusisme professional

Actualitzada 20/12/2021 a les 19:14

La policia ha inspeccionat més de 45 establiments regentats per ciutadans asiàtics en diferents punts de Madrid en els quals han intervingut gairebé mig milió de productes, entre ells 400.000 llaminadures destinades a festes infantils que estaven caducades o sense control sanitari.En l'anomenada Operació Intrús, duta a terme per la Policia Nacional en col·laboració amb la Municipal de Madrid entre el 13 i el 16 de desembre en els districtes de Centro Norte, Usera, Puente de Vallecas i Tetuan, s'ha arrestat a 22 persones i altres vuit han estat investigades, encara que no detingudes, per delictes contra el medi ambient, la propietat industrial, salut pública i per intrusisme professional.De les 22 detencions, 18 han estat per infracció a la llei d'estrangeria i la resta per reclamacions judicials, atemptat a agents de l'autoritat o tinença il·lícita d'armes, han informat la Prefectura Superior de Policia de Madrid i la Policia Municipal.Els establiments inspeccionats duien a terme diversos tipus d'activitats com venda de cosmètics, restaurants, locals d'oci, albergueria, estètica personal, tractament de residus urbans o salons de massatges.Entre els articles intervinguts hi ha una mica més de 400.000 productes alimentaris destinats majoritàriament al consum infantil (llaminadures, gominoles, bombons, xocolatines) que es trobaven caducats o sense ser sotmesos a control sanitari i que es venien especialment per a festes infantils.En la inspecció de diversos establiments s'han retirat de la venda al voltant de 21.000 ninots i joguines, bé per trobar-se relacionats amb un possible delicte contra la propietat industrial o per presentar deficiències en l'etiquetatge exigit.En un dels establiments sotmesos a inspecció per dur a terme tractaments de bellesa i de salut de manera irregular, es van intervenir gairebé 1.500 medicaments (lidocaína, enalapril i àcid hialurònic).També s'han intervingut nombrosos electrodomèstics destinats a l'ús corporal en tractaments d'estètica i bellesa que podien ocasionar lesions greus per cremades i lesions oculars, a més d'auriculars o assecadors d'ungles.En un altre dels comerços destinat al tractament de residus, es van intervenir 135 gasos fluorats especialment nocius per al medi ambient pel que es van obrir diligències per un possible delicte contra el medi ambient.L'operatiu, que pretenia verificar la qualitat requerida legislativament en els productes comercialitzats, així com els serveis prestats per a garantir els drets del consumidor, també tenia la finalitat de comprovar les condicions laborals dels treballadors d'aquests establiments.En l'operació han participat també la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com les àrees de Sanitat, Comerç i Consum de la Comunitat de Madrid i la recerca continua oberta.