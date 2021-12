Hisenda es quedarà amb 72.000 euros de cada dècim d''El Gordo' de Nadal

Tots els premis superiors a 40.000 euros estan obligats a tributar

Actualitzada 21/12/2021 a les 09:57

Els guanyadors del primer, segon i tercer premi de la Loteria de Nadal que se celebra aquest 22 de desembre hauran d'abonar una part dels seus guanys al pagament d'impostos, una quantitat que s'eleva fins als 72.000 euros per cada dècim d''El Gordo'.Tots els premis organitzats per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae), inclòs el sorteig especial de Nadal, que superin els 40.000 euros estan subjectes al pagament d'un gravamen especial, segons recorda l'Agència Tributària en la seva pàgina web.Aquest impost s'aplica en forma de retenció, és a dir, que la pròpia Selae treurà del premi -ja sigui dècim, fracció o cupó de loteria- el gravamen corresponent en el moment del pagament, de manera que els guanyadors no hauran de realitzar cap tràmit addicional.D'acord amb la normativa actual, estan exempts del gravamen especial de loteries tots els premis inferiors a 40.000 euros, mentre que superen aquest import, a més d'identificar al guanyador, hauran de tributar amb una mena del 20% en la part que excedeixi aquesta xifra.Per exemple, si es guanya el 'Gordo', dotat amb 400.000 euros, queden exempts els primers 40.000 euros i es tributa pels 360.000 euros restants, de manera que Hisenda es queda amb 72.000 euros i el guanyador, amb 328.000 euros.De la mateixa manera, per a un segon premi, dotat amb 125.000 euros, es tributaria pels 85.000 euros no exempts, de manera que Hisenda es queda amb 17.000 euros i el guanyador, amb 108.000 euros.Els guanyadors d'un tercer premi (50.000 euros) hauran de tributar 2.000 euros i es quedaran amb 48.000 euros, mentre que la resta de premis està exempt per no superar els 40.000 euros.L'Agència Tributària explica que quan els premis siguin compartits amb amics o familiars, els 40.000 euros exempts de tributació s'han de repartir proporcionalment a la participació de cadascun.Qui s'encarregui d'aquesta tasca figurarà com a beneficiari únic o gestor de cobrament i haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Agència Tributària que s'ha efectuat el repartiment i d'identificar a tots els guanyadors.Des de 2013 els premis de loteries de l'Estat, comunitats autònomes, Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), Creu Roja Espanyola i entitats anàlogues europees per sobre del mínim exempt -de 2.500 euros fins a 2017, 10.000 euros en 2018, 20.000 euros en 2019 i 40.000 euros a partir de 2020- estan gravats amb un tipus del 20%.Els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) calculen que l'Agència Tributària recaptarà uns 156 milions d'euros per aquest gravamen en la Loteria de Nadal.