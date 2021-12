Els EUA recomanen no viatjar a Espanya per «l'alt risc» de contagi de covid-19

Es tracta d'un avís a títol informatiu que no comporta restriccions ni tancament de fronteres

Actualitzada 21/12/2021 a les 09:23

Els Estats Units va tornar a incloure aquest dilluns a Espanya en la seva llista de països als quals recomana no viatjar a causa d'un «alt risc» de contagi de covid-19.Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, en anglès) dels EUA van actualitzar aquest dilluns aquest llistat i van incloure a Espanya, al costat d'altres països com Finlàndia i el Líban.En el seu web, els CDC consideren que, a causa de l'actual situació de la pandèmia a Espanya, fins i tot aquells viatgers que estan completament vacunats poden tenir risc de contreure i propagar la covid-19, així com les seves variants.Per això, desaconsella viatjar a Espanya i recomana als qui decideixin traslladar-se a aquest país que s'assegurin d'estar completament vacunats contra la covid-19.Els CDC han establert un sistema de quatre nivells per a informar els viatgers dels EUA i de la resta del món sobre els riscos de viatjar durant la pandèmia.Aquest sistema té quatre nivells, sent 1 el nivell inferior, en el qual hi ha un risc baix de contagi; seguit del 2 per a risc «moderat»; el 3 amb un nivell «alt» en el qual s'aconsella als viatgers estar totalment vacunats abans de traslladar-se a un altre país.Finalment, el nivell 4 serveix per a distingir on hi ha un «risc molt alt» de transmissió i directament desaconsella viatjar a aquests destins.Aquests avisos només tenen un valor informatiu i no suposen noves restriccions ni tancament de fronteres.Els Estats Units van reobrir el 8 de novembre les seves fronteres terrestres i aèries als passatgers internacionals vacunats amb la pauta completa contra la covid-19, amb el que va posar fi al tancament en vigor decretat al març de 2020.Els viatgers, no obstant això, han de complir amb una sèrie de requisits abans d'entrar als Estats Units.Si s'entra per aire, els viatgers, tant si són estrangers com si són estatunidencs, han de presentar una prova negativa de covid (PCR o antígens) realitzada com a màxim un dia abans de pujar-se a l'avió als Estats Units.En el cas dels estrangers han d'aportar, a més, una prova que estan completament vacunats contra la covid.