El 82,8% d'espanyols té TV de pagament i gairebé el 60% almenys dues plataformes

Netflix és la plataforma més vista, amb el 33,8% de quota de pantalla

Actualitzada 21/12/2021 a les 18:50

El 82,8 per cent dels espanyols, 32,2 milions de persones, té accés a la televisió de pagament i el 59,8 per cent pot veure almenys dues plataformes, segons la quarta ona del baròmetre TV-OTT que elabora Sobrevent.L'enquesta, elaborada entre l'1 i el 10 de desembre mitjançant 2.302 entrevistes, llança que cada espanyol té accés, de mitjana, a 2,7 plataformes de televisió de pagament, la qual cosa suposa una dècima més que en l'anterior onada.Cada espanyol gasta de mitjana 39 euros al mes en aquestes plataformes i solo el 8,9 per cent assegura no gastar res per aquesta mena de serveis.Netflix és la plataforma més vista, amb el 33,8 per cent de quota de pantalla, i és, a més, la millor valorada (7,92) i la més recomanada (7,97).Li segueixen en audiència Prime Video, amb un 18,4 per cent de quota de pantalla, Movistar+, amb un 13,1, i HBO, amb un 8,7 per cent.