La vacuna estatunidenca Novavax, avalada per l'Agència Europea del Medicament

La EMA considera que és «segura i eficaç» i recomana autoritzar la seva llicència, convertint-se en la cinquena vacuna a superar el filtre científic europeu en aquesta pandèmia

Actualitzada 20/12/2021 a les 16:47

L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha recolzat aquest dilluns l'ús de la vacuna estatunidenca Novavax per ser segura i eficaç, per la qual cosa ha recomanat autoritzar la seva llicència, convertint-se en la cinquena vacuna a superar el filtre científic europeu en aquesta pandèmia.Aquesta vacuna es recomana per a adults majors de 18 anys, ha d'administrar-se en dues dosis, amb 21 dies de diferència, i pot ser emmagatzemada, manipulada i distribuïda a temperatura de frigorífic.El dictamen de l'EMA és el pas previ al fet que la Comissió Europea atorgui l'autorització de comercialització condicional (CMA), subjecta al fet que la farmacèutica investigui, estudiï i comparteixi dades emergents sobre la vacuna durant els pròxims anys.El comitè de medicaments humans (CHMP), que s'ha reunit aquest dilluns en una trobada extraordinària per a concloure la seva avaluació de la vacuna de Novavax, ha recolzat per consens que les dades són «sòlides i complien els criteris de la UE quant a eficàcia, seguretat i qualitat».Quan es van realitzar els estudis de la vacuna, les variants del SARS-CoV-2 que circulaven eren l'original, així com Alpha i Beta, per la qual cosa la EMA subratlla que «existeixen dades limitades sobre l'eficàcia de Nuvaxovid (nom comercial de la vacuna) enfront d'altres variants, inclosa ómicron».Per a aconseguir la seva conclusió, el CHMP ha analitzat els resultats de dos assajos clínics que van involucrar més de 45.000 persones en total: en el primer -realitzat a Mèxic i els Estats Units- va haver-hi una reducció del 90,4% en el nombre de casos simptomàtics des de set dies després de la segona dosi.En el segon estudi, que s'ha realitzat al Regne Unit, es va observar una reducció similar en pacients simptomàtics que van rebre la vacuna, la qual cosa va situar la seva eficàcia en un 89,7%. «En conjunt, els resultats dels dos estudis mostren una eficàcia de la vacuna per a Nuvaxovid d'al voltant del 90%», diu la EMA.Els efectes secundaris més comuns van ser «lleus o moderats» i van desaparèixer un parell de dies després de la vacunació, i van incloure sensibilitat i dolor en el lloc de la injecció, cansament, dolor muscular, de cap i en les articulacions, malestar general i nàusees o vòmits.Aquesta vacuna, també coneguda com NVX-*CoV2373, es basa en una forma estabilitzada de la proteïna S (Spike, en anglès) del virus, per a la qual s'ha emprat una tecnologia de nanopartícules de proteïna recombinant. Els antígens de la proteïna purificada en la vacuna no es poden replicar ni causen la covid-19.És la primera vacuna basada en proteïnes que la EMA recomana contra la covid-19 i «donarà suport a les campanyes de vacunació en els Estats membres de la UE durant una fase crucial de la pandèmia», afegeix l'agència.