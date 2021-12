Un metge adverteix que es pot confondre una ressaca amb els símptomes de la variant ómicron

El doctor Adam Caputa alerta que «aixecar-se fet pols» un matí pot significar més que haver-se passat bevent alcohol

Actualitzada 19/12/2021 a les 12:45

La variant ómicron del coronavirus està avançant a tota màquina a Europa i amenaça amb no permetre'ns gaudir de les festes nadalenques. Però encara hi ha moltes incògnites sobre aquest cep.El doctor Adam Caputa és un metge que ha explicat, en un reportatge publicat en The Sun el que alerta que els símptomes d'aquesta variant poden confondre's amb els d'una ressaca.«En aquesta època de l'any, la gent es diverteix més de l'habitual, i després un de més i un es desperta sentint-se feta pols i assumeix que és només per l'alcohol», diu aquest metge d'atenció primària, amb base en Londres.Els símptomes de la nova variant ómicron «semblen ser més variats i potencialment subtils que delta» i poden, diu Caputa, «en les primeres etapes, imitar els símptomes de la ressaca».De fet, els signes de ómicron, que inclouen fatiga o cansament extrem, mal de cap i dolors musculars, poden «confondre's amb una ressaca», igual que una picor de gola («en lloc de mal de coll»).La clau, diu Adam, és quant temps duren els símptomes de la ressaca. «Després d'aproximadament 24 hores, normalment esperaríem que la ressaca es calmés i tots els símptomes desapareguessin, per la qual cosa si això persisteix, el més probable és que sigui una infecció per ómicron», diu.«Si el descans, un menjar i ficar-se al llit en el sofà milloren els seus símptomes», agrega, «probablement no és ómicron». «Escolti el seu cos i pensi: 'S'assembla això a una ressaca que hagi tingut abans?», diu el metge.«Pel fet que hi ha tants casos en aquest moment, i els símptomes sovint es presenten de manera subtil, és realment prudent pensar a realitzar proves i aïllar si té una combinació de símptomes», diu Adam Caputa.«Si està realment cansat, amb mal de cap i també té febre i tos, per exemple, llavors autoaïlli's i faci una PCR», conclou.