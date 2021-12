Un any de Pfizer, la pedra angular davant la pandèmia a la UE

Quan la pionera de les vacunes contra la Covid a Europa compleix un any, la Unió Europea podria aprovar l'ús d'una nova vacuna: la Novavax

L'Agència Europea del Medicament (EMA) decidirà aquest dilluns sobre Novavax, que podria ser la cinquena vacuna de la covid-19 en el mercat europeu, la qual cosa arriba un any després de l'aprovació de Pfizer, la pedra angular de la campanya de vacunació europea. Aquest primer aniversari es veu eclipsat per la variant òmicron.El 21 de desembre de 2020 va arribar la notícia més esperada d'un any de confinaments, hospitals saturats i cirurgies cancel·lades en hospitals de la Unió Europea: els científics de la EMA van donar el seu vistiplau a la vacuna desenvolupada per les farmacèutiques Pfizer i BioNTech, un preparat que, a més, apostava per un tècnica nova, la de l'ARN missatger.Com funciona? Se subministra part del codi genètic del virus perquè les cèl·lules aprenguin a produir una proteïna pròpia del virus, o fins i tot una porció d'ella, per a desencadenar una resposta immune. Això vol dir que les vacunes de ARNm no contenen el virus viu que causa la covid-19, sinó «instruccions» per a les cèl·lules immunitàries, que després del seu ús es descomponen i es desfan del material genètic.El sistema immunitari reconeix llavors que la proteïna és un cos estrany i comença a generar una resposta immunitària i produir anticossos, una reacció similar a la que es produeix amb un contagi natural.La novetat d'aquest mètode ha resultat en nombroses teories de la conspiració que afirmen que afecta l'ADN, una informació falsa -l'ARNm no ingressa ni interacciona amb el nucli cel·lular- que encara manté a part de la població europea sense vacunar, amb el risc de contagiar-se amb un virus que pot provocar la mort o l'hospitalització.Malgrat tota la desinformació, contra la qual la'EMA va lluitar amb rodes de premsa periòdiques i esdeveniments per a interactuar amb els ciutadans, l'Espai Econòmic Europeu (EEE) -els 27 de la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega- havien administrat, fins al passat dia 1, un total de 479 milions de dosis de Pfizer (Comirnaty).La pauta completa d'aquesta vacuna constava de dues dosis amb 21 dies de diferència, però el pas del temps i l'aparició d'una nova variant amb un alt nombre de mutacions preocupant estan fent urgent la necessitat d'una tercera dosi com a reforç de la protecció, la qual cosa va rebre l'aval de la EMA al novembre.Aquesta va ser la primera vacuna contra la covid-19 que va arribar al mercat europeu, la qual cosa va suposar una llum al final del túnel per als sanitaris, les famílies que havien perdut a algun dels seus membres a causa del SARS-CoV-2 i els que han hagut de bregar amb la solitud, la pèrdua d'ocupació, la por i la incertesa des de març de 2020.La primera injecció es va transmetre en directe en les televisions de tots els països europeus, una fita reforçada durant els mesos següents amb l'aprovació d'altres tres vacunes: Moderna (el 6 de gener), AstraZeneca (29 de gener) i Janssen (11 de març), acompanyades d'una carrera científica per a desenvolupar tractaments per a la covid-19.La pròpia Pfizer ha desenvolupat Paxlovid, una píndola per a pacients amb covid-19, que va rebre dijous passat un aval de la EMA per al seu possible ús d'emergència sota decisió individual de les autoritats nacionals, a l'espera que es prengui una decisió sobre una llicència oficial europea, quan es verifiqui si realment és eficaç i segura.Encara que els efectes secundaris més comuns al llarg d'enguany han estat lleus o moderats, l'EMA ha vigilat la seguretat d'aquesta vacuna, amb una anàlisi de les notificacions per part de metges i pacients en la EEE, i ha confirmat un «possible vincle» entre les vacunes d'ARNm i diversos casos molt rars de miocarditis i pericarditis desenvolupats després de la vacunació, per la qual cosa els va incloure com a efectes secundaris en el seu prospecte.Aquest dilluns la llista de vacunes disponibles a la UE podria ampliar-se a cinc amb l'estatunidenca Novavax, que es basa en una forma estabilitzada de la proteïna S del virus, per a la qual s'ha emprat una tecnologia de nanopartícules de proteïna recombinant: els antígens de la proteïna purificada en la vacuna no es poden replicar ni causen la covid-19.Una dosi de Novavax té 5 micrograms de proteïna i 50 micrograms d'adjuvant, un additiu que promou la resposta en el sistema immune. Pot ser emmagatzemada, manipulada i distribuïda a temperatures d'entre 1,7 i 7,8 graus centígrads.