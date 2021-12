Sánchez reunirà els presidents dimecres per estudiar «mesures compartides» que es puguin aplicar les properes setmanes

El president admet que hi ha un «risc real per a la salut» i diu que cal «intensificar accions»

Actualitzada 19/12/2021 a les 12:40

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que la conferència de presidents serà dimecres a la tarda i servirà per estudiar «mesures compartides» que es puguin posar en marxa, ha dit, les properes setmanes. Sánchez ha reconegut que la incidència a 14 dies de 511 casos no és tan alta com la dels països de l'entorn però «no es pot donar per bona» i suposa un «risc cert i real per a la salut». «Exigeix que intensifiquem les nostres accions», ha afegit. Després d'elogiar l'alt grau de vacunació dels espanyols, també ha volgut llençar un missatge de «tranquil·litat». «Hem caminat junts la part més dolorosa del camí i junts culminarem aquesta travessia protegint la salut dels nostres compatriotes», ha apuntat.