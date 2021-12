Oriol Mitjà recomana cancel·lar els àpats de Nadal i limitar-los a pares i convivents habituals

L'epidemiòleg creu que és el «més assenyat»

L'epidemiòleg i membre del consell assessor de la covid-19 Oriol Mitjà ha recomanat cancel·lar els àpats de Nadal i limitar-los a pares i convivents. En un fil a Twitter, Mitjà ha considerat que és el «més assenyat». Ha augurat que hi haurà un gran pic d'òmicron el gener del 2021, tot subratllant que tot i que la gravetat en comparació a la variant delta és inferior, infectarà un grup molt més gran de persones, incloent persones vacunades. Al seu parer, les terceres dosi són clau per a tots els majors de 60 anys. «Ho sento molt pels restauradors i per tothom, però hem de fer aquest esforç junts», ha afegit.