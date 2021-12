El Mosso que va abatre a 4 gihadistes a Cambrils: «Pot venir un terrorista a matar-me»

En una entrevista publicada a El País, l'agent admet que encara té por

L'agent dels Mossos d'Esquadra que va abatre a quatre gihadistes a Cambrils (Baix Camp) als atemptats del 17 d'agost de 2017, que acaba d'aconseguir que se li reconegui la incapacitat permanent total, ha advertit que ningú li pot garantir que no li succeirà res: «Sempre pot venir un terrorista a matar-me».Així ho assegura el mosso, que ha penjat l'uniforme una vegada que s'ha reconegut la seva incapacitat permanent total per un accident de treball derivat d'una acció terrorista, en una entrevista que publica aquest diumenge El País.«Cap policia està preparat per a una situació com aquesta. Vaig actuar com ho vaig fer perquè estava alerta. Però podria haver-me quedat bloquejat. I ara estaria mort», assegura l'agent, més de quatre anys després dels fets.En l'entrevista, el mosso admet que encara té por: «Ningú pot assegurar-me que no em passarà res. Diuen que aquests quatre nois eren uns pobres diables, però sempre pot venir un terrorista a matar-me o a saber qui va matar als seus».L'agent recorda que després de la una de la matinada, ja del 18 d'agost de 2017, un Audi A3 va irrompre en el passeig marítim de Cambrils a gran velocitat i va atropellar a una mossa, pel que va cridar «compte!».Del vehicle van sortir cinc joves, quatre dels quals es van dirigir corrent a tota velocitat cap a l'agent, que va veure com el primer es va abalançar contra ell amb una destral i un cinturó d'explosius, que després es va comprovar que era fals.En el judici pels atemptats, l'agent ja va donar detalls sobre el que va passar a partir de llavors: «Jo portava el subfusell. Quan l'individu estava a pocs metres, vaig disparar fins a abatre'l. Desconec quant vaig disparar. Quan vaig caure, vaig veure que venien tres persones més corrents a la meva posició. Em vaig desplaçar corrent cap a la dreta. No tenia munició al subfusell. Me'l vaig penjar del coll i vaig poder agafar la meva arma reglamentària. No vaig tenir més temps que obrir foc i abatre'ls».