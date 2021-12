El doctor Carballo esclata contra la ministra de Sanitat per la falta de mesures davant aquesta nova ona

El mediàtic sanitari assenyala que s'ha de tenir «un pla B a més de seguir vacunant»

Actualitzada 19/12/2021 a les 12:58

Davant l'avanç dels contagis de coronavirus a Espanya, el programa laSexta Noche ha entrevistat aquest dissabte a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha fet una crida a la «cultura de la cura» i a la responsabilitat individual, al mateix temps que ha assegurat que la vacunació continua sent l'«element d'inflexió» per a frenar els contagis. «Estem en un moment diferent i aquesta diferència la marca la vacunació», ha asseverat. Les afirmacions de Darias han provocat l'empipament d'alguns experts col·laboradors del programa, com el doctor César Carballo, que ha criticat la gestió de la ministra en la pandèmia.En aquest sentit, el metge d'urgències a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha llançat a l'aire una sèrie de preguntes i dubtes davant les declaracions de Carolina Darias. «Hi ha un pla B a més de vacunar? Sembla que té sordesa selectiva, la ministra».Carballo ha qüestionat si Darias «ha escoltat l'OMS, que li ha dit que vacunar, vacunar i vacunar no és suficient, que ha de tenir una altra estratègia», ha retret.El col·laborador de laSexta Noche s'ha referit també als mesuradors de CO₂, uns dispositius que mesuren qualitat de l'aire per a prevenir contagis per Covid. «La ministra sap el que és això? Mesuradors de CO₂ en llocs d'oci, o a les escoles?», s'ha preguntat.En aquest punt, el presentador ha assenyalat el mesurador que Carballo tenia al costat d'ell en el plató, i que marcava 485 ppm de CO₂. «Això significa que estem com en una terrassa, a l'aire lliure», ha puntualitzat un altre dels col·laboradors, l'investigador José Antonio López Guerrero.El doctor Carballo ha criticat llavors que aquests dispositius no s'utilitzin com a norma general en hostaleria. «Algú ha anat a un restaurant i ha vist un mesurador de CO₂?», ha comentat, visiblement indignat.Dirigint-se a la ministra de Sanitat Carballo ha conclòs la seva intervenció reprenent a Darias per la relaxació de mesures en els col·legis, que en la seva opinió ha permès l'escalada de contagis entre els més petits. «Vostè sap, ministra, que al setembre vostè va llevar els ràtios a les classes? Sap vostè la transmissió que hi ha hagut en els col·legis a partir d'aquestes iniciatives? Té vostè algun altre pla que no sigui vacunar a nens de 5 a 11 anys i posar-nos terceres dosis?», s'ha preguntat.