Descobreixen per què un tractament contra el càncer permet veure en la foscor

Aquesta fita obre la porta a possibles tractaments per a la ceguesa i la fotosensibilitat

Actualitzada 19/12/2021 a les 19:26

Un estrany mecanisme

Les aplicacions del descobriment

Quan es pensa en les teràpies que existeixen contra el càncer, és comú que vinguin al capdavant les dues més esteses: la quimioteràpia i la radioteràpia. No obstant això, existeixen moltes altres diferents menys conegudes, que poden tenir avantatges únics però que, sovint, no estan lliures d'efectes secundaris.Un exemple d'això és la teràpia fotodinàmica, un procediment poc invasiu en ús des dels anys 70 i que consisteix, en essència, en la inserció d'una substància reactiva a la llum a l'interior de les cèl·lules cancerígenes i en la posterior activació d'aquesta reacció química aplicant llum. Aquesta línia de tractament és particularment aplicable sobre càncer de pell i tumors superficials molt accessibles.Doncs bé, des de feia un temps, se sabia que els pacients tractats amb aquesta estratègia experimentaven un estrany efecte secundari: una millora de la seva visió en la foscor. Tanmateix, els motius pels quals això passava continuaven sent un misteri.Ara, no obstant això, un grup de científics ha aconseguit entendre el mecanisme pel qual això ocorria, tal com expliquen en un article publicat originalment en el mitjà especialitzat Journal of Physical Chemistry Letters.Segons expliquen, la clau està en la interacció entre una substància fotosensible i anàloga de la clorofil·la (que permet a les plantes aprofitar l'energia de la llum del sol) anomenada clorina e6, empleada en aquesta forma de teràpia, i la rodopsina, una proteïna sensible a la llum present en la nostra retina.I és que, en presència d'aquesta última substància, la rodopsina es comporta davant la llum infraroja de la mateixa manera que ho fa davant la llum visible, la qual cosa explica la millora significativa en la visió nocturna dels pacients tractats amb aquesta línia terapèutica.Amb la finalitat de demostrar aquest efecte, els científics han dut a terme una simulació molecular, per a la qual han fet falta literalment milions d'operacions matemàtiques, durant un període de diversos mesos abans de poder reproduir de manera fidedigna la reacció química responsable de l'efecte secundari. Com a comparació, de manera natural aquesta reacció té lloc en uns pocs nanosegonsAquesta troballa és útil per diverses raons. D'una banda, pot ser la base per a desenvolupar mètodes que impedeixin que succeeixi en pacients de càncer tractats amb teràpia fotodinàmica (encara que pugui semblar desitjable a priori, molts dels afectats han reportat diversos problemes de somni i il·lusions com veure siluetes).Per una altra, expliquen els autors del treball, podria emprar-se aquest fenomen per a tractar determinades formes de ceguesa o, per contra, de sensibilitat excessiva a la llum. De fet, fins i tot, un equip d'investigadors va tractar d'usar aquesta substància per a atorgar a un subjecte una sobrehumana visió nocturna, com va recollir en el seu moment la revista MIC.