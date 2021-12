Quatre detinguts a Salamanca per vendre pastilles per aprimar adulterades

Les 9.000 dosis intervingudes contenien un derivat de l'amfetamina i es distribuïen a través de les xarxes socials per tot el país

Actualitzada 18/12/2021 a les 12:43

La Policia Nacional ha detingut a Salamanca a quatre persones per vendre pastilles per a aprimar que estaven adulterades amb un derivat de l'amfetamina i que distribuïen a través de les xarxes socials per tota Espanya.Segons ha informat aquest dimecres la Subdelegació del Govern a Salamanca a través d'una nota de premsa, s'han intervingut unes 9.000 pastilles i abundant documentació relacionada amb venda il·legal de medicaments, a més de bloquejar tres comptes bancaris.La recerca es va iniciar quan la Policia va conèixer un perfil en xarxes socials on es venia una gran quantitat de medicaments que contenien «un derivat de l'amfetamina anomenat sibutramina».Després de les primeres recerques, es va comprovar que un dels productes publicitats comptava amb una alerta de prohibició de comercialització a Espanya per part de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) des de l'any 2013 per contenir la substància sibutramina, el consum de la qual pot ocasionar greus riscos per a la salut.A més, s'oferia un altre producte al qual atribuïen les mateixes qualitats que l'anterior i que, encara que era venut sota l'aparença de producte totalment nou i natural, es tractava d'una reconversió en altres productes que encara no havia estat retirat del mercat.Aquest procés de reconversió es realitzava de manera manual i consistia en la retirada de l'adhesiu que li donava el nom i posant una altra preparada per a aquest producte amb el nom nou.A causa de la gran quantitat de persones als quals els detinguts enviaven els productes i el gravíssim risc per a salut que suposava, es va decidir tancar l'operació amb el resultat de quatre detinguts, tres comptes bancaris bloquejats i aproximadament uns 300 pots de producte intervinguts amb unes 9.000 càpsules, segons la informació de la Policia Nacional.També s'han intervingut 48 paquets que s'anaven a repartir per diferents parts de la geografia espanyola a través de dues empreses de paqueteria.