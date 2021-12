Per què les dones combaten millor la covid que els homes

Un expert assenyala que aquest fet està relacionat amb un tema hormonal

Actualitzada 18/12/2021 a les 13:48

També els hàbits de vida

El factor hormonal

El que diu la ciència

La pandèmia de coronavirus està assotant al món des de finals de 2019 i encara no sembla que vegem el final del túnel, tot i les grans dades de vacunació. Existeixen encara moltes incògnites sobre aquest virus i la malaltia que produeix, la Covid-19, però ja hi ha algunes certeses.Una d'elles és que els homes són més sensibles que les dones a la malaltia. El doctor Michael Moseley explica en un article en el Daily Mail quins són els motius.«Els homes han mort en quantitats molt majors a causa del virus», diu Moseley. «Però el fet que als homes els vagi tan malament si contreuen Covid no és del tot culpa nostra, són les nostres hormones», explica el metge.«Els estudis suggereixen que les hormones femenines estrogen i progesterona estan protegint les dones contra alguns dels pitjors efectes de la infecció, i els investigadors ara estan administrant aquestes hormones als homes amb Covid per a veure si això pot prevenir l'hospitalització prolongada i la mort».«Les diferents formes en què els sexes responen a Covid són sorprenents. Just al començament de la pandèmia, les dades de la Xina van mostrar que dos terços dels hospitalitzats eren homes i que els homes que van contreure Covid tenien un 50% més de probabilitats de morir», diu Moseley.«Això no vol dir que les dones no s'emmalalteixin ni morin a causa de Covid, però està succeint en menor quantitat. Sens dubte, això està relacionat en part amb què els homes són notòriament dolents en la cura de la seva salut: beuen i fumen més i mengen menys fruites i verdures que les dones», diu el metge.Però hi ha més factors: «Un estudi realitzat als EUA l'any passat va descobrir que era menys probable que els homes usessin mascaretes i obeïssin les regles de distanciament social».«Els homes també tenen més probabilitats de tenir sobrepès: el 80% dels homes majors de 55 anys tenen sobrepès o són obesos (en comparació amb el 68% de les dones), la qual cosa ajuda a explicar per què la diabetis tipus 2 és més comú en els homes (la malaltia augmenta el risc de patir una versió greu de la Covid o fins i tot morir)», afegeix.«Però també està el factor hormonal. Les dones són menys susceptibles a les malalties infeccioses perquè l'estrogen i la progesterona milloren el poder del sistema immunològic, però l'hormona masculina, la testosterona, sembla inhibir-lo», diu Moseley.«El resultat és que les dones solen desenvolupar una resposta immunitària molt més forta a les infeccions (l'estrogen ajuda a regular les cèl·lules T, una part vital del sistema immunològic) i també produeixen una resposta immunitària més forta a les vacunes», afegeix el metge.«A causa d'aquesta superpotència impulsada per les hormones, les dones també tenen moltes menys probabilitats que els homes de morir de càncer (una funció clau del seu sistema immunològic és destruir les cèl·lules canceroses)», prossegueix l'autor.«No obstant això, el desavantatge és que les dones tenen més probabilitats de desenvolupar una malaltia autoimmune, com l'artritis reumatoide, on el sistema immunològic es torna rebel i comença a atacar el cos», diu.«Quan es tracta de Covid, l'evidència encara està sorgint, però en un de les primeres troballes, els investigadors en Wuhan van trobar que les dones amb nivells més baixos d'estrogen tenien moltes més probabilitats de sofrir símptomes greus. I un estudi recent del King's College de Londres va trobar que les persones d'entre 18 i 45 anys que prenen la píndola combinada (una mescla d'estrogen i progesterona) tenen moltes menys probabilitats de desenvolupar símptomes que les dones que no prenen la píndola», revela el doctor Moseley en el seu article.«De manera similar, les dones que prenen teràpia de reemplaçament hormonal (en forma d'estrogen) que contreuen Covid tenen moltes menys probabilitats de morir que les que no la prenen, segons un estudi de la Universitatsmedizin de Berlín, a Alemanya. Els investigadors ara estan analitzant si les hormones femenines poden ajudar els homes a combatre la Covid», afegeix l'autor.«En un petit assaig publicat en la revista Chest al juliol, 40 homes hospitalitzats amb Covid moderada o greu van rebre l'atenció habitual, o l'atenció habitual més tres injeccions al dia de progesterona (que anteriorment es va demostrar que atenua una 'tempesta de citocines', un sistema immunològic reacció excessiva que pot danyar òrgans i causar la mort)», explica el metge.«El grup de progesterona va passar menys dies a l'hospital i va necessitar menys oxigen i ventilació», revela Moseley. «Ara, en un estudi molt més gran, en la Universitat de Tulane (els EUA) tant homes com dones reben una mescla de progesterona i estrogen», afegeix.«Un enfocament alternatiu és reduir l'hormona masculina testosterona. Va haver-hi molta preocupació l'any passat entre els meus amics calbs, quan un estudi va trobar que els homes amb calvicie de patró masculí (generalment impulsat per nivells més alts de testosterona) tenien un 40% més de probabilitats d'acabar a l'hospital amb Covid que aquells amb una cabellera plena. Altres estudis van llançar resultats similars», revela el doctor.«Ara, els científics alemanys estan realitzant una prova per a administrar als homes amb Covid un curs d'antiandrògens, medicaments que suprimeixen els seus nivells de testosterona. Un alt preu a pagar, però possiblement val la pena», conclou l'autor.