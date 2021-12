Laura Borràs: «Sembla que l'únic idioma que domina l'estat espanyol és el de la imposició»

Borràs ha defensat la presència del català arreu «amb normalitat i fermesa», i ha fet una crida a la mobilització ciutadana com la d'aquest dissabte a Barcelona per expressar un «crit unànime» a favor de la immersió lingüística. «Volem respecte pels consensos, per l'escola catalana i per la llengua catalana», ha subratllat.En clau de partit, des de Junts, Jordi Sànchez ha avisat els que han promogut les denúncies contra la immersió lingüística: «No se'n sortiran fragmentant ni dividint la ciutadania». El secretari general ha recalcat que el partit treballarà «amb intensitat» per a què «la llengua surti dels tribunals».Sànchez ha instat els jutges a «treure les seves sentències de les escoles» i a «deixar la llengua en pau». «Aquest país ja va decidir fa molts anys que volia un model d'escola cohesionada, amb immersió lingüística», ha defensat, tot donant suport als docents que defensen l'educació en català.Al seu torn, des de Demòcrates, Antoni Castellà ha situat l'actual conflicte lingüístic a les aules en el marc d'una «dinàmica sistemàtica que ha marcat els últims 300 anys». Per a Castellà, la intenció de l'estat espanyol«sempre ha estat perseguir el català» per poder «destruir» la llengua com a «element vertebrador de la nació».Des del Consell per la República, Aurora Madaula s'ha sumat a aquestes crítiques i ha demanat a la Generalitat i la societat civil «mà ferma» per defensar l'escola catalana a través de la LEC. «Hem de treure la ingerència del poder judicial que vol carregar-se el consens social», ha afegit Madaula.