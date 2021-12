La Policia deté el conductor que va provocar un accident a Torredembarra

L'incident va començar a les 18.30 hores de dijous a la carretera C-31 al Vendrell, on una patrulla de trànsit feia un control preventiu d'alcoholèmia i drogues. Els agents van veure que un vehicle que circulava en sentit Vendrell no respectava la distància de seguretat respecte al cotxe que tenia al davant. Li van demanar que s'aturés i en un primer moment va fer l'acció de fer-ho, però després va augmentar la velocitat i va fugir del lloc.Els agents van sortir darrere del vehicle per la C-31 en direcció al Vendrell i van observar com el conductor augmentava la velocitat i circulava de forma temerària. Durant el recorregut, va fer diversos avançaments sense respectar els senyals i va envair el sentit contrari. Els vehicles que es trobava van haver d'apartar-se per evitar el xoc.El conductor va continuar fent cas omís a les indicacions que els Mossos li feien amb els senyals acústics i lluminosos dels cotxes patrulla i va arribar fins a la carretera N-340. En aquell punt, una altra dotació de trànsit es va afegir a la persecució.A l'altura del punt quilomètric 1.187 en direcció Tarragona, la seva conducció temerària va anar més, ja que va apagar totes les llums del vehicle i començar a circular constantment en sentit contrari. El detingut va conduir d'aquesta manera durant més de 10 quilòmetres tot i els intents de les dues patrulles per aturar-lo i evitar que xoqués amb altres conductors. En una maniobra al quilòmetre 1.179, el detingut va xocar frontalment amb una motocicleta. El conductor va ser traslladat a l'hospital.Les dues dotacions de trànsit van aconseguir encapsular el vehicle però aquest els va envestir en diverses ocasions fins que se'l va poder aturar a Torredembarra.Un cop aturat, al voltant de les 19 hores, el conductor es va mostrar molt agressiu amb els agents. En un primer moment va intentar engegar el cotxe per tornar a fugir i en no aconseguir-ho es va negar a sortir de l'interior. Finalment va intentar agredir els agents, que van rebre diverses contusions abans de poder reduir-lo.Està previst que el detingut passi a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona en les properes hores. El detingut té 37 anys, és de nacionalitat dominicana i no té domicili conegut. Se l'acusa dels delictes de conducció temerària, sota els efectes de les drogues, sense haver obtingut mai el permís de conduir, atemptat i resistència, desobediència als agents de l'autoritat, lesions i danys.