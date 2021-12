La covid triplica els trastorns mentals en menors

El 3% inclús va arribar a pensar en el suïcidi

Actualitzada 18/12/2021 a les 17:15

Save the Children ha alertat que la pandèmia ha triplicat el nombre de trastorns mentals i de conducta entre els menors i un 3 per cent ha tingut pensaments suïcides en 2021, període en el qual s'han reduït els diagnòstics i els serveis de salut mental infantojuvenils estan saturats.Els trastorns mentals han augmentat de l'1% al 4% en menors d'entre 4 i 14 anys i del 2,5% al 7% en el cas dels trastorns de conducta, segons una enquesta realitzada per l'ONG a 2.000 pares i mares sobre la salut mental dels seus fills, que compara amb les últimes dades oficials disponibles de l'Enquesta Nacional de Salut (ENS) de 2017.En el seu informe «Créixer Saludable(ment). Una anàlisi sobre la salut mental i el suïcidi en la infància i l'adolescència», l'organització de defensa de la infància exposa que els menors que viuen en llars amb baixos ingressos tenen una probabilitat quatre vegades major de sofrir trastorns mentals i/o de conducta que els de llars de renda alta.La pandèmia ha portat a la vida de nens, nenes i adolescents noves preocupacions, pors i infelicitat, i ha posat de manifest la magnitud dels problemes de salut mental que sofreixen els menors del nostre país, ha asseverat el director general de la ONG, Andrés Conde, durant la presentació de la recerca.