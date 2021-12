Experts en menjar calculen quin percentatge d'aire hi ha en una bossa de patates fregides

Uns youtubers estatunidencs han calculat que, aproximadament, trobem 22 patates fregides dins de cada paquet estàndard de 25 g

Actualitzada 18/12/2021 a les 19:05

Una de les frustracions més habituals que tenim gairebé tots quan obrim una bossa de patates fregides és la quantitat d'aire que hi ha en comparació amb la de patates.En un vídeo del canal Food Insider, l'estatunidenc Joe Avella i el britànic Harry Kersh analitzen les bosses de patates, des de les calories fins a la grandària de les porcions en un paquet de patates fregides, comparant les ofertes en tots dos costats de l'atlàntic.Així, el vídeo dona resposta a preguntes com exactament quantes patates fregides obtenim en una bossa estàndard de patates fregides de 25 g. Encara que tots varien en diferents formes i grandàries, i algunes són molt petites, hi ha 22 patates fregides dins de cada paquet estàndard de 25 g.Als Estats Units la cosa és pitjor: un paquet de 28 grams de Lay's contindrà només 15 patates fregides, i en tots dos casos, les bosses contenen una bona quantitat d'aire.Per a comprovar quant aire hi ha a les bosses, tant Harry com Joe trituren les seves bosses de patates fregides fins a convertir-les en pols i després mesuren el volum d'aquesta pols en una gerra. Per al paquet de patates fregides del Regne Unit, la pols triturada aconsegueix els 60 ml, i el paquet dels EUA produeix 65 ml de patates fregides.Després, tots dos calculen el volum de la bossa en si, per la qual cosa omplen la bossa amb aigua i després mesuren aquesta quantitat en la gerra. Harry continua: «Segons Percentagecalculator.net, el 90% d'una bossa de la marca Walkers de 25 g és espai malgastat».Sorprenentment, segons les proves realitzades pels youtubers, hi ha una quantitat de 60 ml de patates fregides i una quantitat de 595 ml d'aire, la qual cosa confirma el 90% de l'espai malgastat.En el cas de les Lay's dels EUA, el càlcul llança 65 ml de patates fregides i 480 ml d'aire, cosa que significa que un total del 88% de la bossa és espai malgastat.Segons Joe Avella, l'aire és aquí per una molt bona raó, a pesar que molts clients s'enfadin: «Ajuda a preservar els encenalls i actua com un matalàs per a evitar que es trenquin durant el transport. Per molt d'aire que hi hagi allí, en realitat és de vital importància».