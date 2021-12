Els transportistes desconvoquen la vaga després d'arribar a un acord «acceptable» amb el govern de Sánchez

Acord històric

Un altre acord estableix el «compromís» d'incorporar «de forma imperativa» a la llei la clàusula d'estabilització del preu del gasoil als contractes de transport, «sense possibilitat de pacte en contrari». Es tracta d'una altra reclamació que el sector «persegueix de fa anys» per «equilibrar les relacions dels transportistes amb els clients». A més, el ministeri s'ha compromès, segons el CNTC, a «no implantar peatges al transport pesat» sense el consens d'aquesta entitat.Pel que fa al possible augment de la capacitat de càrrega dels camions, qualsevol modificació es farà «de forma progressiva» i «només en determinades especialitats del transport, sempre amb la participació del CNTC».De la seva banda, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha qualificat com a «històric» l'acord amb els transportistes, i ha subratllat que el pacte «millora les condicions» d'un sector «essencial» per a l'activitat econòmica espanyola.També hi ha dit la seva el president del govern estatal, Pedro Sánchez, que ha celebrat a través de Twitter un acord assolit després d'un període «intens» de negociacions. A parer de Sánchez, que també considera «històric» el pacte, es milloren les condicions d'un sector «estratègic» i «s'evita» un perjudici «greu» per a la ciutadania i per a l'economia.En una nota el ministeri especifica alguns dels acords assolits, com ara la transposició de la directriu de treballadors desplaçats que «limitarà de manera molt rellevant» la «competència deslleial d'empreses estrangeres» de transport a Espanya. En aquest mateix àmbit, es reforçaran els mitjans d'inspecció per evitar la competència deslleial.També es crearà un codi de bones pràctiques mercantils per a la contractació del transport terrestre de mercaderies i s'establirà un registre estatal de les empreses que el subscriguin.Altres mesures pactades, segons el ministeri, són el manteniment del règim actual del gasoil professional durant aquesta legislatura; 20 milions d'euros en subvencions per construir aparcaments segurs per a camions; un estudi dels temps d'espera a les zones de càrrega i descàrrega per definir-ne el cost i establir les mesures necessàries en aquest àmbit; posada en marxa d'una bústia de denúncia anònima sobre incompliments de la normativa; un grup de treball sobre les necessitats de formació i atracció de talent al sector, i fins a 140 milions d'euros per digitalitzar empreses i professionals.