Els Països Baixos decreten el confinament de la població fins al 14 de gener

Per als dies festius com la vigília de Nadal, el dia de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any, el govern ha establert un límit de quatre persones de més de 13 anys per als grups que es reuneixin al carrer. El nombre es reduirà a dos majors de 13 anys la resta de dies. A més, es recomana evitar aglomeracions, mantenir una distància d'1,5 metres amb la resta de persones i no rebre més de dues visites al dia a casa.El tancament de negocis implica que abaixin la persiana totes les botigues no essencials, que sí que podran tenir servei de recollida i entrega, i els supermercats i drogueries hauran de tancar a les 20.00 hores. Això no afecta les gasolineres, farmàcies, biblioteques, autoescoles, notaris i bufets d'advocats.