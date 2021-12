El preu de la llum aquest diumenge batrà un nou rècord històric

El megavat hora es pagarà a 319,63 euros

Actualitzada 18/12/2021 a les 13:48

El preu de l'electricitat en el mercat majorista (pool) s'ha situat per a demà, 19 de desembre, en 319,63 euros el megavat hora (MWh), la qual cosa suposa un augment d'una mica més del 4% respecte al fixat per a avui, en el qual serà el seu preu més alt de la sèrie històrica.Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), el preu màxim demà es registrarà entre les 20.00 i les 21.00, quan serà de 350 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 274,9 euros/MWh entre les 4.00 i les 5.00 del matí.Amb aquesta nova pujada, l'electricitat marcarà un nou màxim històric, el quart d'aquesta setmana, per davant dels 309,2 euros/MWh del passat dijous, i dels 306,33 euros/MWh registrats avui.