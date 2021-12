El preu del cranc blau a la llotja de la Ràpita es dobla tot i mantenir-se les captures

Les captures de cranc blau es mantenen respecte a l'any passat, però ja han doblat el seu preu a la llotja de Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Actualment el quilo es ven a 7,35 euros, el doble que fa una setmana. El preu d'aquest crustaci també ha crescut més d'un euro de mitjana respecte al 2020, tal com ha destacat el secretari de la confraria, Joan Balagué. La proximitat amb les festes nadalenques ha disparat el valor del peix fresc, una tendència que es repeteix cada any al conjunt de llotges catalanes. En el cas de Cambrils, s'espera que l'augment més notori arribi a partir de dimecres. La secretària de la confraria cambrilenca, Clàudia Masdeu, ha apuntat que els escamarlans, gambes i rap seran les espècies amb més demanda.







Es dona la circumstància que aquesta espècie, que no es va comercialitzar fins el 2016, ha aconseguit desbancar la galera tant en vendes com en captures. Avui en dia, un dels mercats amb més demanda per aquesta espècie de cranc és l'anglès, tal com ha destacat el secretari de la confraria. Per la seva part, les galeres es paguen més cares -4,56 euros les normals i a 6 euros les ouades- a causa de la rebaixa de captures i una major demanda.



A la Confraria de Pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, la mitjana de captures de totes les espècies se situa entre les dotze i catorze tones diàries de peix. Balagué ha assenyalat que amb l'arribada de les vacances nadalenques, el preu acompanya a aquestes dades de pesca. Pel que fa al cranc blau, pocs dies abans d'acabar l'any, es preveu que s'arribi a xifres similars del 2020, quan es van pescar 269 tones. De moment, ja s'han capturat 234 tones i diàriament es pesquen entre 1.000 i 2.000 quilos. El preu d'aquest crustaci també s'ha incrementat de mitjana prop d'1,20 euros al llarg de l'any.

Baixa la demanda pel «peix de cada dia»



A Cambrils, les espècies més desitjades pels compradors són el rap, els escamarlans, les gambes i el llenguado. La secretària de l'única confraria del Baix Camp, Clàudia Masdeu, ha explicat a l'ACN que els preus d'aquests peixos s'incrementa exponencialment quan s'acosta Nadal, i s'espera que a finals de la setmana vinent s'arribi a pagar 60 euros el quilo d'escamarlà, 33 euros el quilo el gall de Sant Pere o 26 euros el quilo de llenguado. Ara bé, l'espardenya de mar es converteix en el peix més car a la llotja cambrilenca, amb un preu de mitjana de 120 euros el quilo.



Masdeu ha puntualitzat que els preus d'enguany són més alts que no pas en campanyes anteriors, però desconeixen si es tracta únicament d'una tendència habitual en el marc de les festes nadalenques o si també s'hi suma la situació de«seminormalitat» de la pandèmia i l'augment general dels preus.



Per contra, els peixos que no tenen tanta demanda aquests dies són els que s'utilitzen en la cuina del dia a dia. En el cas cambrilenc, el lluç ha patit una baixada en la demanda, tot i que també en l'oferta. El mal temps de setmanes enrere ha repercutit en el nombre de captures. Ara, després d'una treva del vent, els pescadors recuperen el ritme de pesca i esperen igualar xifres respecte a l'any passat.



Poca afectació per les cancel·lacions de sopars d'empresa



Davant de les recomanacions de les autoritats sanitàries d'evitar sopars d'empresa, molts restaurants estan reben cancel·lacions de reserves. Es tracta d'una situació que no afecta en excés ni a la llotja rapitenca ni a la cambrilenca, que compten amb un tipus de públic més generalista, especialment supermercats i establiments.



Preocupació davant l'increment de costos



La pujada del preu dels combustibles s'ha convertit en un maldecap per als pescadors d'arreu de la demarcació, que veuen amb preocupació l'increment del cost de sortir a la mar. Balagué i Masdeu coincideixen que el preu actual del peix fresc permet mantenir els marges de negoci, però alerten que aquesta tendència podria canviar si els carburants s'encareixen. Una situació que se suma a la nova normativa europea que rebaixa els dies de pesca, que segons el sector, pot portar al límit a moltes barques.



La vaga convocada inicialment pels transportistes per al 20 i 22 de desembre també representava fins fa unes hores un neguit entre les llotges. En aquest sentit, Balagué ha subratllat que l'amenaça de la patronal de no treballar a principis de la setmana vinent ha comportat que clients de la llotja rapitenca compressin una mica més del que tenien previst per evitar possibles problemes d'abastament. Finalment, després d'arribar a un acord amb el govern espanyol, els pescadors sortiran a la mar dilluns com és habitual.