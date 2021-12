Cauen les apostes online en disminuir la publicitat

El joc en línia s'ha reduït en un 28,61% respecte a 2020

Les apostes en línia s'han reduït en el tercer trimestre de l'any en un 28,61% respecte a 2020, en paral·lel a la caiguda de la despesa en publicitat, que retrocedeix un 30,41%, mentre que el de patrocinis cauen en un 77,22%, davant la prohibició de difondre publicitat del joc fora de l'horari de matinada i la fi de la seva promoció en l'esport.L'informe trimestral de la Direcció General d'Ordenació del Joc, del Ministeri de Consum, recull així els primers efectes de la nova regulació, que va entrar en vigor el passat 31 d'agost i que a més de limitar la publicitat a la franja d'una a cinc de la matinada, va acabar amb el patrocini esportiu del joc.Aquest informe es refereix als mesos de juliol, agost i setembre, per la qual cosa les mesures en vigor només afecten l'últim mes, però mostren ja una reculada clara de la despesa en màrqueting, en un 28,76% respecte al trimestre anterior i en un 41,26% en termes interanuals.També cau la recaptació del joc en línia, encara que en menor mesura, en un 15,39% trimestral i un 5,19% interanual, la qual cosa deixa la recaptació del tercer trimestre en 182 milions d'euros, perquè encara que retrocedeixen les apostes -que suposen el 32,38% del sector i recapten 59 milions- creix el casino.La del casino és la modalitat de joc en línia amb major pes (54,92%) i experimenta un creixement del 22,64% en termes interanuals, amb increments de les màquines d'atzar (30,72%) i de ruleta en viu (22,8%), mentre que retrocedeix la ruleta convencional (12,31%). Aquest segment suposa 100 milions d'euros de recaptació en el tercer trimestre.En canvi, tant el pòquer, amb un pes del 10,72% i 19,8 milions de recaptació al trimestre, com el bingo, que suposa el 1,92 i ha recaptat 3,51 milions, cauen respecte al tercer trimestre de 2020 en un 14,72% i un 9,72%, respectivament. Els concursos -0,10 milions- retrocedeixen en un 91% en termes interanuals.La nova regulació de la publicitat es va posar en marxa al setembre -encara que des d'abril els anuncis no poden tenir com a reclam a persones amb notorietat pública i al maig es van prohibir els bons promocionals per a captar nous clients- per la qual cosa és previsible que el seu efecte es reflecteixi en major mesura en pròxims estudis.A més, l'informe del Ministeri de Consum només recull l'impacte del reial decret regula la publicitat dels jocs d'atzar i cases d'apostes -que es va aprovar al novembre de 2020 i ha entrat en vigor de manera progressiva- sobre el joc en línia, ja que el mercat del joc presencial és competència de les comunitats autònomes.