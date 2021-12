Un pres de Lledoners es fuga durant el trasllat a un hospital

L'home es trobava ingressat amb custòdia policial per haver-se empassat unes piles

Actualitzada 17/12/2021 a les 17:46

Els Mossos d'Esquadra busquen un pres de Lledoners que s'ha fugat aquest divendres al voltant de les quatre de la matinada de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa on es trobava ingressat amb custòdia policial. Segons ha avançat la Ser i han confirmat a l'ACN fonts de Justícia, el pres hauria ingressat a l'hospital cap a les onze de la nit després d'empassar-se unes piles i s'ha fugat al cap de cinc hores. Complia una pena d'un any i quatre mesos de presó per un delicte de robatori amb violència i intimidació i tenia complertes tres quartes parts de la condemna, que finalitzava definitivament el 2 de març de 2022. Justícia informa que s'ha activat el protocol de crida i cerca.