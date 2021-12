Quina quantitat hem de pagar a Hisenda si ens toca loteria?

Els premis inferiors o iguals a 40.000 euros es veuran exempts de pagar a Hisenda

Actualitzada 16/12/2021 a les 11:33

Si ens toca 'El Gordo' (400.000 euros) haurem de pagar 72.000 euros a l'Estat i obtindrem 328.000 euros en total.

Amb el segon premi dotat amb 85.000 euros, en pagarem 17.000 a Hisenda i ens en quedaran 108.000.

El tercer premi està dotat amb 50.000 euros, per tant, Hisenda es quedarà 2.000 euros i nosaltres 48.000.

Una de les tradicions més nadalenques és comprar loteria i, per tant, que et toqui la loteria es converteix en un dels somnis més recurrents. Però una de les preguntes que més es fa la gent és: Quants diners s'emporta Hisenda si em toca?Aquest any els premis de loteria pagaran els mateixos impostos que l'any passat, els premis inferiors o iguals a 40.000 euros es veuran exempts de pagar a Hisenda. En canvi, a les persones que els hi toquin més de 40.000 euros hauran d'abonar un 20% del premi rebut. Això significa, a efectes pràctics, que només han de tributar els premiats amb 'El Gordo', i els segons i tercers premis, ja que el quart i cinquè no superen el llindar exempt.Per tant:Durant el Sorteig de la Loteria de Nadal, Hisenda acaba recaptant al voltant d'un 30% del que ingressa cada any per les retencions que efectua en els premis de la resta de sorteigs de loteria.