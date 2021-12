El preu de la llum continúa a l'alça també el cap de setmana

Es manté per sobre els 300 euros per MWh i aquest serà el dissabte més car de la història

Actualitzada 17/12/2021 a les 14:45

El preu de llum a l'Estat es manté per sobre els 300 euros per MWh malgrat l'arribada del cap de setmana, quan l'import acostuma a disminuir. Aquest dissabte, l'electricitat al mercat majorista es pagarà a una mitjana de 306,33 euros per MWh, una xifra un 0,9% més baixa que aquest divendres, que ostenta el rècord històric. De fet, aquest serà el dissabte més car des que es recullen dades i el segon dia més car de la història, segons l'última actualització publicada per l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). La franja horària on serà més costós encendre electrodomèstics serà de vuit a nou del vespre, quan el MWh es pagarà a 342,03 euros, i la més barata serà de quatre a cinc de la matinada, amb un preu de 265,77 euros per MWh.