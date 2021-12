Andorra-La Seu estrena els vols regulars a Madrid, amb l'objectiu d'arribar en un futur a París i Lisboa

Actualitzada 17/12/2021 a les 18:38

L'Aeroport d'Andorra – La Seu d'Urgell ha estrenat aquest divendres els vols regulars que connecten amb Madrid. Al viatge inaugural d'aquesta ruta, operada per Air Nostrum -filial regional d'Iberia-, ha pujat, entre d'altres, el cap de govern del Principat, Xavier Espot, i el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, que ha dit que la infraestructura ha de passar a ser «el punt de trobada dels Pirineus». També ha destacat que aquest any es tancarà amb un volum d'operacions superior a les 7.000, fet que situa aquest aeroport per sobre d'altres camps de vol de l'Estat, com ara el de Valladolid, Pamplona o Sant Sebastià. Mentre, Espot ha destacat que aquest primer vol suposa un «pas endavant» a l'hora de «buscar mercats que hi puguin operar».