Retiren del mercat, per listèria, uns snacks de porc venuts a Espanya

El número del lot és el 076181121, amb data de caducitat 2 de gener de 2022

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha tingut coneixement a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Romania per la presència de Listeria monocytogenes en uns snacks de porc.Es tracta dels Urechi Snacks, de la marca Marcel, que ja s'ha retirat del mercat i ha recuperat els ja comprats pels consumidors, segons ha informat la Aesan.Aquest producte s'ha venut en diversos països europeus, entre ells Espanya, on s'ha comercialitzat tant a Andalusia com a Madrid, València i Aragó. El número del lot és el 076181121, amb data de caducitat 2 de gener de 2022.Des de les autoritats recomanen que les persones que tinguin els productes afectats s'abstinguin de consumir-los i els portin al lloc de compra. En cas d'haver-los ingerit i presentar simptomatologia compatible amb listeriosis (vòmits, diarrea o febre), es recomana acudir al centre de salut.