Pfizer assegura que la seva pastilla té un 89% d'efectivitat contra la covid-19

Actualitzada 15/12/2021 a les 14:20

La farmacèutica estatunidenca Pfizer va anunciar dimarts que la seva pastilla Paxlovid, que aspira a convertir-se en el primer tractament oral als EUA per als pacients amb covid-19, redueix en un 89% dels casos el risc d'hospitalització o mort en adults.La farmacèutica va indicar en un comunicat que, a més, les seves dades més recents confirmen que el medicament és un «inhibidor potent» davant la variant ómicron del coronavirus.Les pastilles Paxlovid encara no han estat aprovades per l'Administració de Fàrmacs i Aliments (FDA, per les seves sigles en anglès) dels EUA, però el director executiu de Pfizer, Albert Bourla, es va mostrar esperançat a principis de desembre que es pugui rebre el vistiplau abans que acabi el mes.En els estudis clínics duts a terme per la farmacèutica, la reducció del risc d'hospitalització o mort per covid-19 va ser del 89% quan la pastilla es va administrar en els tres dies següents a l'aparició dels primers símptomes; i pràcticament la mateixa (del 88%) quan es va administrar en els cinc dies posteriors a l'aparició de símptomes.L'estudi es va dur a terme entre 2.246 adults residents a Nord i Sud-amèrica, Europa, Àfrica i Àsia (41% d'ells als EUA) als quals se'ls havia diagnosticat covid-19 en els cinc dies anteriors, i tots ells tenien almenys una característica o condició mèdica que els feia ser pacients amb el risc de desenvolupar una malaltia greu.De tots els pacients als qui va ser subministrat Paxlovid, només el 0,7% van ser hospitalitzats en els 28 dies posteriors a la seva participació en l'estudi, i cap d'ells va morir.En canvi, entre aquells pacients que van participar en l'estudi però als quals no els va ser subministrat Paxlovid (el grup de control), el 6,5% van ser hospitalitzats o van morir, va informar Pfizer.