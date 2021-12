Nou rècord històric del preu de la llum: 291,73 euros/MWh

Triplica al valor del dimecres passat i gairebé sextuplica el preu de l'any passat

Actualitzada 15/12/2021 a les 12:54

El preu de l'electricitat al mercat majorista (pool) ha pujat aquest dimecres prop d'un 1,5% fins a situar-se en 291,73 euros el megavat hora (MWh), el preu més alt de la història.Amb aquesta nova pujada, la cinquena consecutiva, el preu de la llum pràcticament triplicarà al valor del dimecres passat, fa just una setmana, i gairebé sextuplica el valor que va marcar el pool durant el tercer dimecres de desembre de l'any anterior (49,34 euros).Així, l'electricitat marcarà aquest dimecres un nou màxim històric, tres euros per sobre del rècord anterior, quan es van arribar als 288,53 euros/MWh el passat 7 d'octubre.A més, el preu de l'electricitat es tornarà a situar per sobre dels 200 euros/MWh, un valor que es va aconseguir en gairebé el 70% dels dies d'octubre, en el 45% dels dies de novembre i en tretze de les quinze primeres jornades de desembre.Per franges horàries, el preu màxim per a avui es registrarà entre les 20 i les 21 hores amb 319,13 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 261,73 euros/MWh entre les 4 i les 5 del matí.En el que va de mes el preu mitjà de l'electricitat se situa en 221,11 euros/MWh, un 14% més que la mitjana registrada durant el mes de novembre (193,43 euros/MWh), i un 11% per sobre de la d'octubre (200,06 euros/MWh), el mes més car fins avui.