L'Agència Europea del Medicament avala el possible ús d'emergència de la píldora de Pfizer contra la covid-19

16/12/2021

L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha donat suport aquest dijous al possible ús en un context d'emergència de Paxlovid, la pastilla de la farmacèutica Pfizer, com a tractament oral de la covid-19, sota decisió individual de les autoritats nacionals a l'espera d'una llicència oficial europea.La píndola es pot usar per a tractar a adults amb covid-19 que no requereixen oxigen suplementari, però té un major risc de progressar a una malaltia greu, i ha d'administrar-se el més aviat possible després del diagnòstic, dins dels cinc dies posteriors a l'inici dels símptomes.Els dos principis actius del medicament, PF-07321332 i ritonavir, que estan disponibles en comprimits separats, han de prendre's junts dues vegades al dia durant cinc dies.El consell es basa en l'anàlisi dels resultats provisionals de l'estudi principal en pacients no hospitalitzats i no vacunats que tenien una malaltia simptomàtica i almenys una afecció subjacent que els posava en risc de desenvolupar covid-19 greu.«Aquestes dades van mostrar que Paxlovid va reduir el risc d'hospitalització i mort quan el tractament es va iniciar dins dels cinc dies posteriors a l'inici dels símptomes», afegeix.Cap dels pacients del grup de 607 persones que van rebre Paxlovid va morir en comparació amb 10 pacients del grup de 612 que van rebre placebo, mentre que del primer grup, 6 persones van ser hospitalitzades dins dels 28 dies posteriors a l'inici del tractament, en comparació amb 41 del segon grup.Els efectes secundaris més comuns notificats durant el tractament i fins a 34 dies després de l'última dosi van ser disgeusia (alteració del gust), diarrea i vòmits.La EMA assenyala que Paxlovid no ha d'usar-se amb determinats medicaments, ja que la seva acció pot provocar augments nocius dels seus nivells en sang o, per contra, reduir l'activitat d'aquesta píndola.Tampoc ha d'utilitzar-se en pacients amb insuficiència renal o hepàtica greu, ni es recomana la seva ingesta durant l'embaràs, ni en persones que puguin quedar embarassades i que no estiguin usant mètodes anticonceptius.La lactància també ha d'interrompre's durant el tractament.Els estudis de laboratori en animals suggereixen que altes dosis de Paxlovid poden afectar el creixement del fetus.La EMA ha emès aquest consell científic previ a la seva decisió final sobre l'autorització oficial d'aquest fàrmac per a ajudar les autoritats nacionals a decidir sobre el possible ús primerenc del medicaments, com en entorns d'ús d'emergència, a causa de les creixents taxes de contagis i morts per covid-19 a la Unió Europea (UE).L'agència europea també ha anunciat avui que el dilluns va començar una revisió contínua més completa d'aquesta píndola per a avaluar en temps real dades més completes sobre la qualitat, seguretat i eficàcia del medicament a mesura que estiguin disponibles, una avaluació que continuarà fins que hi hagi dades suficients per a demanar una llicència europea.La píndola «bloqueja» l'activitat d'un enzim específic que el SARS-CoV-2 necessita per a replicar-se en el cos infectat, un mecanisme similar al de molnupiravir, la pastilla desenvolupada per MSD (Merck als EUA i el Canadà).Pfizer va anunciar aquest dimarts que la seva pastilla redueix en un 89% dels casos el risc d'hospitalització o mort en adults i va indicar que les seves dades més recents confirmen que el medicament és un «inhibidor potent» davant la variant ómicron del coronavirus.