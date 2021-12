Els líders europeus no aconsegueixen consensuar les mesures contra la covid-19

Actualitzada 16/12/2021 a les 17:51

Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea no han aconseguit consensuar les mesures que cal imposar per frenar l'augment de contagis de covid-19 i la variant òmicron. Malgrat apostar per fer «esforços continuats de coordinació» en les accions, entre els 27 es mantenen les diferències sobre la petició d'alguns països, com Itàlia, Portugal o Irlanda, d'una prova negativa de covid-19 als viatgers de la Unió Europea, inclosos els vacunats. En les conclusions de la trobada dels líders, els 27 apunten que les mesures han d'estar basades en «l'evidència científica» i no han de «perjudicar» la lliure mobilitat en territori comunitari, però sense assenyalar cap mesura concreta.