El preu de la llum d'aquest divendres bat un nou rècord per tercer dia consecutiu i se situa en els 309,2 euros per MWh

El preu de l'electricitat al mercat majorista a l'Estat acumula set dies consecutius a l'alça, marcant nous rècords històrics en els tres últims. Abans d'aquesta darrera escalada de preus, el rècord l'ostentava el 7 d'octubre, quan el MWh va marcar un import de 288,53 euros.La marca va quedar enrere aquest 15 de desembre, quan el preu mitjà del MWh va pujar fins als 291,73 euros, mentre que tant aquest dijous 16 com aquest divendres 17 se superarà la barrera dels 300 euros per MWh.En un context marcat per l'encariment del preu del gas i el petroli, els drets d'emissions de CO2 i els problemes per posar en marxa el gasoducte Nord Stream 2, el govern espanyol ha anunciat que mantindrà fins a final del primer trimestre de 2022 la rebaixa d'impostos de la factura de la llum per compensar l'escalada de preus.Tot i que la pujada és generalitzada a tot Europa, Espanya és un dels països més afectats, ja que un percentatge important de la seva població està acollida a la tarifa PVPC, que és la que pateix les fluctuacions del mercat. Segons dades del Banc d'Espanya, vora un 40% de les famílies a l'Estat disposen d'aquesta tarifa. La resta de clients tenen una tarifa contractada al mercat lliure i paguen un import fix cada mes per la llum.