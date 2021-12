Quan m'he de fer el test d'antígens abans d'una trobada familiar?

Són moltes les famílies que optaran per fer-se aquesta prova i poder gaudir de les trobades nadalenques amb la màxima seguretat

Actualitzada 14/12/2021 a les 21:08

La proximitat de les festes de Nadal, així com l'augment de la incidència de la covid-19 a Catalunya ha provocat un augment en la demanda dels testos d'antígens a les farmàcies. Són moltes les famílies que optaran per fer-se aquesta prova i poder gaudir dels àpats tradicionals nadalencs amb la màxima seguretat. Però, quan cal fer-se el test?El viròleg José Antonio López va explicar al programa La Sexta Noche que l'ideal és fer-lo 15 o 20 minuts abans de la reunió familiar. El resultat s'obté 5 minuts després de fer-se la prova, d'aquesta manera ens podem assegurar un àpat el més segur possible.Això si, López assegura que aquests tipus de prova poden donar com a resultat un 'fals negatiu', ja que no detecten la covid-19 en casos asimptomàtics amb una baixa càrrega viral. En aquests casos si se segueixen les mesures de distància, mans, mascareta i ventilació de l'espai, els contagis amb familiars i amics es podrien prevenir.