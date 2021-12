Els lactants de 0 a 4 anys de mares vacunades podrien obtenir immunització durant almenys 6 mesos

Així ho explica la metgessa adjunta al Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Boi, Erika Esteve. Això obre la porta a que els menors de 0 a 4 anys, que no estan dins dels grups a vacunar, puguin rebre immunització a través de l'alletament, el que es coneix com a immunització passiva.Esteve, mare lactant d'un nadó i impulsora de l'estudi, va emprendre la recerca en constatar la manca de documentació sobre els beneficis de la vacunació contra la covid en dones lactants. En l'estudi han participat 33 voluntàries, d'uns 38 anys de mitjana i amb nadons d'uns 15 mesos en el moment de la vacunació de les mares.Amb aquesta mostra s'ha vist que els anticossos contra el virus s'incrementen notablement després de la segona dosi i que els nivells d'IgG en sang estan correlacionats amb els nivells en llet materna durant tot el període de l'estudi. L'estudi obre la porta a poder analitzar els nivells d'IgG vacunal en llet materna a través d'una analítica a la mare.Els tests serològics van mostrar que dues voluntàries es van infectar per covid entre els tres i sis mesos després de la vacunació, una d'elles amb simptomatologia i l'altra sense. En les analítiques de les dues participants, es va detectar un repunt d'anticossos contra la covid, fet que suggereix que una tercera dosi de la vacuna podria ser beneficiosa per incrementar la protecció dels lactants contra el SARS-CoV-2, segons assenyala el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Boi, el doctor Vicens Díaz de Brito.Les conclusions afirmen que no es van detectar efectes adversos de la vacunació ni en les mares ni en els menors.